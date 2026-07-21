El PRI pide reforzar investigaciones en casos de maltrato animal

La falta de protocolos homologados, la escasa capacitación de las autoridades encargadas de investigar los casos, la insuficiencia de médicos veterinarios especializados en medicina forense veterinaria y la débil coordinación entre las instituciones mantienen rezagado el combate al maltrato y la crueldad contra los animales en México, por lo que senadores del PRI propusieron fortalecer la capacidad de investigación de las autoridades e implementar criterios unificados para prevenir, atender y sancionar estas conductas.

Senadores del PRI proponen fortalecer investigación y sanción del maltrato animal

Señalaron que el problema persiste pese a los avances legales registrados en los últimos años, pese a que las 32 entidades federativas ya incorporaron a sus códigos penales y leyes de protección animal sanciones para diversas conductas de maltrato y crueldad.

Agregaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno también han fortalecido programas de bienestar animal, campañas de esterilización, acciones de rescate y mecanismos de denuncia ciudadana. Sin embargo, consideraron que ese marco jurídico no ha logrado una aplicación homogénea, oportuna y eficaz de la legislación en todo el país.

Principales deficiencias en la atención y sanción del maltrato animal

Entre las principales deficiencias, indicaron, se encuentran la falta de protocolos homologados de actuación, la insuficiente capacitación del personal ministerial, policial y administrativo, así como la limitada disponibilidad de médicos veterinarios especializados en medicina forense veterinaria, indispensables para documentar lesiones, determinar las causas de muerte y aportar pruebas periciales durante las investigaciones.

También advirtieron que persiste la ausencia de criterios técnicos uniformes para la preservación de indicios y la integración de las carpetas de investigación, además de una insuficiente coordinación entre las autoridades ambientales, ministeriales, policiales y municipales, situación que dificulta la atención de las denuncias y reduce la posibilidad de sancionar a los responsables.

Como ejemplo citaron el caso de "Scooby", el perro que fue arrojado por un hombre a un recipiente con aceite hirviendo, hecho que provocó indignación en todo el país y una amplia exigencia para que las autoridades actuaran con rapidez. Consideraron que ese caso evidenció la necesidad de contar con mecanismos eficaces de atención inmediata y de investigación especializada.

Señalaron que esa situación se repite en distintas entidades federativas, donde continúan registrándose envenenamientos masivos de animales, casos de abandono, peleas clandestinas, lesiones intencionales y otros actos de extrema crueldad que, afirmaron, ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de delitos.

Por ello solicitaron a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a los gobiernos estatales y municipales, reforzar la capacitación, profesionalización y especialización del personal ministerial, policial, pericial, de inspección y administrativo encargado de atender, investigar y perseguir los casos de maltrato y crueldad animal.

La propuesta también plantea fortalecer la coordinación entre las instituciones e implementar protocolos homologados para la prevención, atención, rescate, aseguramiento, valoración médico-veterinaria, resguardo, investigación y seguimiento de los casos de maltrato y crueldad animal, con el propósito de garantizar una adecuada integración de las investigaciones y brindar protección inmediata a los animales afectados.