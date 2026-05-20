Marchas en la CDMX este 20 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este miércoles 20 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

ASOCIACIÓN NACIONAL TRANSPORTISTA, A.C. Y FRENTE NACIONAL PARA EL RESCATE DEL CAMPO MEXICANO

Hora: 09:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Posibles puntos de arribo:

Senado de la República

Secretaría de Gobernación

Fiscalía General de la República

Demanda: Marcha "¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!", para exigir que el Gobierno Federal atienda las diversas problemáticas que afectan tanto al gremio transportista y del campo, así como de otros sectores del país:

Marcha "¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!". Foto: Especial ❮ ❯

Juicio político contra el Secretario de Economía por el abandono y la falta de cumplimiento en los acuerdos de los tratados comerciales que protegen la agricultura.

contra el Secretario de por el abandono y la falta de cumplimiento en los acuerdos de los tratados comerciales que protegen la agricultura. Presentarán una demanda formal ante la Fiscalía General de la República por la falta de defensa y protección al sector primario nacional.

por la falta de defensa y protección al sector primario nacional. Cambio radical en la política de comercialización de granos , desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.

, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional. Pecios justos y rentables.

Que los granos se saquen del Tratado entre México , Estados Unidos y Canadá.

, y Canadá. Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.

Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje. Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

y de operadores y Garantías líquidas para el pequeño transportista.

líquidas para el pequeño transportista. Atención a casos de personas desaparecidas.

Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.

en y clínicas. Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

para del sector educativo. Pensiones justas para los adultos mayores .

para los . Alto a la impunidad y la corrupción.

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Edificio de Gobierno

Demanda: Marcha "¡Por una educación y trabajo dignos!", en defensa de sus derechos laborales, por un salario digno y para exigir un alto a la simulación de las autoridades del Instituto de Educación Media Superior para la solución de sus demandas.