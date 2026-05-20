OvacionesOvaciones - Periódico deportivo
Noticias

Marchas en la CDMX este 20 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este miércoles 20 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México

Estas son las marchas de CDMX hoy 20 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro
Estas son las marchas de CDMX hoy 20 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro

Síguenos

Este miércoles 20 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

ASOCIACIÓN NACIONAL TRANSPORTISTA, A.C. Y FRENTE NACIONAL PARA EL RESCATE DEL CAMPO MEXICANO

Hora: 09:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Posibles puntos de arribo:

  • Senado de la República
  • Secretaría de Gobernación
  • Fiscalía General de la República

Demanda: Marcha "¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!",  para exigir que el Gobierno Federal atienda las diversas problemáticas que afectan tanto al gremio transportista y del campo, así como de otros sectores del país:

Imagen

Marcha "¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!". Foto: Especial

  • Juicio político contra el Secretario de Economía por el abandono y la falta de cumplimiento en los acuerdos de los tratados comerciales que protegen la agricultura.
  •  Presentarán una demanda formal ante la Fiscalía General de la República por la falta de defensa y protección al sector primario nacional.
  •  Cambio radical en la política de comercialización de granos, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.
  •  Pecios justos y rentables.
  •  Que los granos se saquen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
  • Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.
  •  Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.
  • Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.
  • Garantías líquidas para el pequeño transportista.
  •  Atención a casos de personas desaparecidas.
  •  Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.
  • Pagos justos para trabajadores del sector educativo.
  • Pensiones justas para los adultos mayores.
  •  Alto a la impunidad y la corrupción.

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Edificio de Gobierno

Demanda: Marcha "¡Por una educación y trabajo dignos!", en defensa de sus derechos laborales, por un salario digno y para exigir un alto a la simulación de las autoridades del Instituto de Educación Media Superior para la solución de sus demandas.

Edición Impresa Digital
Ver más
Edición impresa 21 de mayo de 2026
Edición impresa 20 de mayo 2026
Edición impresa 19 de mayo de 2026
Edición impresa 18 de mayo de 2026
Edición impresa 17 de mayo de 2026

Edición 1: Portada digital destacada.