Este miércoles 20 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México
Marchas en la CDMX este 20 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?
Por: Pilar Mansilla
Este miércoles 20 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
ASOCIACIÓN NACIONAL TRANSPORTISTA, A.C. Y FRENTE NACIONAL PARA EL RESCATE DEL CAMPO MEXICANO
Hora: 09:00
Lugar: Ángel de la Independencia
Posibles puntos de arribo:
- Senado de la República
- Secretaría de Gobernación
- Fiscalía General de la República
Demanda: Marcha "¡El campo se levanta, unidos somos más fuertes!", para exigir que el Gobierno Federal atienda las diversas problemáticas que afectan tanto al gremio transportista y del campo, así como de otros sectores del país:
- Juicio político contra el Secretario de Economía por el abandono y la falta de cumplimiento en los acuerdos de los tratados comerciales que protegen la agricultura.
- Presentarán una demanda formal ante la Fiscalía General de la República por la falta de defensa y protección al sector primario nacional.
- Cambio radical en la política de comercialización de granos, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.
- Pecios justos y rentables.
- Que los granos se saquen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
- Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.
- Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos de alta siniestralidad y que se implementen paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.
- Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.
- Garantías líquidas para el pequeño transportista.
- Atención a casos de personas desaparecidas.
- Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.
- Pagos justos para trabajadores del sector educativo.
- Pensiones justas para los adultos mayores.
- Alto a la impunidad y la corrupción.
SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Hora: 11:00
Lugar: Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
Destino: Edificio de Gobierno
Demanda: Marcha "¡Por una educación y trabajo dignos!", en defensa de sus derechos laborales, por un salario digno y para exigir un alto a la simulación de las autoridades del Instituto de Educación Media Superior para la solución de sus demandas.
Edición 1: Portada digital destacada.