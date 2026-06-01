Marchas en CDMX: Estas son las de HOY 01 de junio de 2026. ¿Dónde y a qué hora?

Este lunes 01 de junio de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplió su promesa y este 1 de junio marcharán nuevamente hacia el Zócalo Capitalino para pedir que las autoridades resuelvan su pliego petitorio y para anunciar que habrá paro nacional en las escuelas a raíz de la no resolución de sus demandas desde el pasado 25 de mayo.

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Zócalo Capitalino

Demanda: "Paro Nacional Indefinido", para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio; mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social y mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales; así como protestar en el marco del Mundial de Futbol en México por el despojo y la gentrificación.

Recordemos, que desde el 25 de mayo, se encuentra también el plantón de la CNTE en las inmediaciones de la calle 5 de mayo, Eje Central y alrededores del Zócalo Capitalino.

PARO NACIONAL.

La mañana de este 01 de junio se movilizará la CNTE rumbo al Zócalo capitalino. Foto: IA generativa Gemini

Afectaciones viales

A lo largo de la mañana habrá cierres viales importantes a lo largo de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central (a la altura de Bellas Artes) y la calle 5 de Mayo, sin mencionar que el acceso directo a la plancha del Zócalo está obstaculizado por el campamento magisterial.

Rutas alternas

Si es absolutamente necesario manejar por la zona, las mejores alternativas viales para rodear los bloqueos son el Circuito Interior, la Avenida Chapultepec o el Viaducto Miguel Alemán. Tendrás que buscar estacionamiento a varias cuadras de distancia.