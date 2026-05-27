Estas son las marchas en CDMX hoy 27 de mayo

La zona más afectada será la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Después le seguirá el Eje Central Lázaro Cárdenas
MARCHAS EN CDMX.
La zona más afectada será la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Foto: IA generativa Gemini
La zona más afectada será la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Después le seguirá el Eje Central Lázaro Cárdenas
Por: Pilar Mansilla
Este miércoles 27 de mayo de 2026 se pronostican dos marchas en la Ciudad de México. Una vez más las protestas corresponden a trabajadores de la educación. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. Especialmente si partes o te diriges a la zona afectada.
MARCHAS EN CDMX.
La zona más afectada será la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Foto: IA generativa Gemini
La zona más afectada será la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Después le seguirá el Eje Central Lázaro Cárdenas, para terminar en los alrededores del zócalo capitalino, como las calles 20 de noviembre o Pino Suárez. Recordemos que en la calle 5 de mayo se mantiene el plantón indefinido de la CNTE.
Hasta ahora, las rutas alternas para rodear y llegar al centro histórico son: Avenida Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte y Avenida Chapultepec.
Si eres peatón, los metros más cercanos son: Bellas Artes, Allende, Pino Suárez o San Juan de Letrán. Recuerda que la estación Zócalo de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.