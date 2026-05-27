Estas son las marchas en CDMX hoy 27 de mayo

Este miércoles 27 de mayo de 2026 se pronostican dos marchas en la Ciudad de México. Una vez más las protestas corresponden a trabajadores de la educación. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. Especialmente si partes o te diriges a la zona afectada.

CONSEJO UNIVERSITARIO OCTAVA LEGISLATURA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hora: 10:00

10:00 Ruta: Del plantel Centro Histórico de la UACM , en avenida Fray Servando Teresa de Mier números 92 y 99, colonia Obrera, a la Secretaría de Educación Pública, en República de Argentina número 28, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Del plantel Centro Histórico de la , en avenida Fray Servando Teresa de Mier números 92 y 99, colonia Obrera, a la Secretaría de Educación Pública, en República de Argentina número 28, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Exigen el pago de 300 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2025 y 2026, al señalar que la falta de recursos afecta a casi 20 mil estudiantes y más de mil 500 trabajadores.

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES

Hora: 16:00

16:00 Ruta: Del cruce de avenida Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Doctores, al Zócalo capitalino.

Del cruce de avenida Fray Servando Teresa de Mier y colonia Doctores, al Zócalo capitalino. Demanda: Exigen aumento salarial, respeto a derechos sindicales, basificaciones, cumplimiento de laudos, plazas por defunción y derogación de la Ley del ISSSTE. También protestarán contra presuntos actos de represión hacia la CNTE.

MARCHAS EN CDMX.

La zona más afectada será la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Foto: IA generativa Gemini

Vialidades afectadas y rutas alternas

La zona más afectada será la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Después le seguirá el Eje Central Lázaro Cárdenas, para terminar en los alrededores del zócalo capitalino, como las calles 20 de noviembre o Pino Suárez. Recordemos que en la calle 5 de mayo se mantiene el plantón indefinido de la CNTE.

Hasta ahora, las rutas alternas para rodear y llegar al centro histórico son: Avenida Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte y Avenida Chapultepec.

Si eres peatón, los metros más cercanos son: Bellas Artes, Allende, Pino Suárez o San Juan de Letrán. Recuerda que la estación Zócalo de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.