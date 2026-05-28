Marchas en CDMX hoy 28 de mayo: Gremio de boleteros de la Lotería Nacional toman las calles

Este jueves 28 de mayo de 2026 se prevé una marcha en la Ciudad de México, la del gremio de boleteros de la Lotería Nacional. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. Te contamos todos los detalles de esta movilización social.

GREMIO DE BOLETEROS DE LA LOTERIA NACIONAL

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Lotería Nacional

Av. Paseo de la Reforma No. 1, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

No. 1, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc Destino: Palacio Nacional

Demanda: Exigen solución al desabasto de billetes impresos lo que ha ocasionado una crisis que afecta a los vendedores tradicionales que dependen de dicha venta; así como denunciar que sus ganancias han disminuido debido a los cambios operativos y a la baja venta de boletos físicos por la implementación y el fomento de los juegos electrónicos.

Vialidades afectadas

Una vez más, la parte central de la alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada. En esta ocasión, la Avenida Paseo de la Reforma será intervenida por un aforo aproximado de 1,000 personas.

MARCHAS CDMX.

Estas son las alternativas viales en CDMX frente a las marchas este 28 de mayo de 2026. Imagen: Chat GPT

Recordemos, que en la calle de 5 de mayo en el centro histórico de la Ciudad de México se encuentra el plantón de la CNTE, el cual está instalado ahí porque planea quedarse de manera indefinida, hasta que les den respuesta y/o solución a las demandas de su pliego petitorio.

Alternativas viales

Para cruzar de Norte a Sur (y viceversa): La mejor opción cercana será el Eje Central Lázaro Cárdenas (si logras cruzar antes o después del paso del contingente) o, de forma mucho más segura para rodear el centro, el Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación).

Para cruzar de Oriente a Poniente (y viceversa): Evita Reforma y Avenida Juárez. Utiliza la Avenida Chapultepec y conéctala hacia el centro-sur usando José María Izazaga (y su continuación en Fray Servando Teresa de Mier).También puedes optar por el Eje 1 Norte si vienes de la zona norte del centro.

Lo más conveniente, según Google Maps es anticipar tu salida entre 30 y 40 minutos antes de las 11 de la mañana y medio día.