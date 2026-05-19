Este martes 19 de mayo de 2026 se prevén 2 marchas en la Ciudad de México
Marchas en la CDMX este 19 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?
Por: Pilar Mansilla
Este martes 19 de mayo de 2026 se prevén 2 marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
UNIÓN DE COMERCIANTES Y ROMERÍAS TRADICIONALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.
- Hora: 07:00
- Lugar 1: Anillo de Circunvalación y avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Avenida Fray Servando Teresa de Mier y avenida 20 de Noviembre, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Destino: Edificio de Gobierno.
Demanda: Exigen una audiencia con la alcaldesa de Venustiano Carranza para solicitar su reingreso a la zona donde ejercían comercio informal en la calle Cabañas, en inmediaciones de los mercados de La Merced y Sonora, tras el incendio del pasado 21 de abril.
COMUNIDAD POLITÉCNICA
- Hora: 10:00
- Lugar: Estación Allende de la Línea 2 del Metro, ubicada en Tacuba y Motolinia, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Destino: Secretaría de Educación Pública.
Demanda: Entregarán un pliego petitorio para exigir reconocimiento del movimiento estudiantil, revisión de presuntas irregularidades administrativas, fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional, mayor transparencia en procesos académicos y administrativos, restitución de recursos institucionales y reincorporación de plazas docentes vacantes.
Edición 1: Portada digital destacada.