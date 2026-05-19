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Marchas en la CDMX este 19 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este martes 19 de mayo de 2026 se prevén 2 marchas en la Ciudad de México

Estas son las 2 marchas previstas en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Estas son las 2 marchas previstas en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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Este martes 19 de mayo de 2026 se prevén 2 marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

UNIÓN DE COMERCIANTES Y ROMERÍAS TRADICIONALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C.

  • Hora: 07:00
  • Lugar 1: Anillo de Circunvalación y avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Lugar 2: Avenida Fray Servando Teresa de Mier y avenida 20 de Noviembre, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Destino: Edificio de Gobierno.

Demanda: Exigen una audiencia con la alcaldesa de Venustiano Carranza para solicitar su reingreso a la zona donde ejercían comercio informal en la calle Cabañas, en inmediaciones de los mercados de La Merced y Sonora, tras el incendio del pasado 21 de abril.

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Comunidad Politécnica: Se espera una marcha de la Línea 2 del Metro al Centro Histórico. Foto: Cuartoscuro

COMUNIDAD POLITÉCNICA

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Estación Allende de la Línea 2 del Metro, ubicada en Tacuba y Motolinia, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Destino: Secretaría de Educación Pública.

Demanda: Entregarán un pliego petitorio para exigir reconocimiento del movimiento estudiantil, revisión de presuntas irregularidades administrativas, fortalecimiento presupuestal del Instituto Politécnico Nacional, mayor transparencia en procesos académicos y administrativos, restitución de recursos institucionales y reincorporación de plazas docentes vacantes.

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