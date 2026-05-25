Estas son las 2 marchas programadas para este lunes 25 de mayo en CDMX
Marchas en la CDMX este 25 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?
Por: Pilar Mansilla
Este lunes 25 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
ALIANZA NACIONAL DE JUBILADOS
Hora: 09:00
Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Destino: Zócalo capitalino.
Demanda: "Mega Marcha Nacional de Jubilados de Confianza", en rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional, vigente desde abril de 2026, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas; además de la defensa de las pensiones ganadas, seguridad jurídica para el pago íntegro y oportuno, respeto a los derechos adquiridos y al futuro de sus familias.
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)
Hora: 09:00
Lugar: Ángel de la Independencia.
Destino: Zócalo capitalino.
Demanda: Previo al "Paro Nacional Indefinido", realizarán una marcha para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal y solución a sus demandas centrales:
- Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019
- Regreso al sistema de pensiones sin Afores
- Seguridad para la comunidad escolar
- Mejores condiciones laborales
- Incremento salarial al 100 por ciento al sueldo base
- Alto a descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones
- Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.
También demandan mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, así como mejores condiciones para escuelas en zonas rurales.
Edición 1: Portada digital destacada.