Marchas en la CDMX este 25 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este lunes 25 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

ALIANZA NACIONAL DE JUBILADOS

Hora: 09:00

Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Zócalo capitalino.

Demanda: "Mega Marcha Nacional de Jubilados de Confianza", en rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional, vigente desde abril de 2026, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas; además de la defensa de las pensiones ganadas, seguridad jurídica para el pago íntegro y oportuno, respeto a los derechos adquiridos y al futuro de sus familias.

"Mega Marcha Nacional de Jubilados de Confianza". Foto: Facebook @Alianza Nacional de Jubilados ❮ ❯

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)

Hora: 09:00

Lugar: Ángel de la Independencia.

Destino: Zócalo capitalino.

Demanda: Previo al "Paro Nacional Indefinido", realizarán una marcha para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal y solución a sus demandas centrales:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

Regreso al sistema de pensiones sin Afores

Seguridad para la comunidad escolar

Mejores condiciones laborales

Incremento salarial al 100 por ciento al sueldo base

Alto a descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

También demandan mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, así como mejores condiciones para escuelas en zonas rurales.