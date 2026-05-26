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Marchas en la CDMX HOY: Zona centro recibe a manifestantes de los 43 y a la CNTE

Este martes 26 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México: Una recordando el caso de los 43 y la otra de la CNTE

Se registra una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez por los 43 desaparecidos en el caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro
Se registra una marcha hacia el Hemiciclo a Juárez por los 43 desaparecidos en el caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

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Este martes 26 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. Te compartimos la información al momento, para que conozcas cuáles serán las áreas más afectadas. 

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Hemiciclo a Juárez
  • Demanda: "140 Acción Global por Ayotzinapa y México", para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas.
  • Aforo estimado: 300 personas
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CNTE.
Se prevé la llegada de trabajadores de la educación a los alrededores del Centro histórico. Foto: Cuartoscuro

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN XXII

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Av. 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico
  • Destino 1: Torre Caballito
  • Destino 2: Secretaría de Gobernación
  • Demanda: Exigen reinstalación de mesas tripartitas con el Gobierno Federal, derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial del 100% y mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Aforo estimado: 1, 000 personas

Principales afectaciones viales

Las principales afectaciones viales serán en la zona centro y en la alcaldía Cuauhtémoc: Desde Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez rumbo al Hemiciclo a Juárez, alrededores dela Torre del Caballito, avenida 5 de mayo y Eje central Lázaro Cárdenas.

Si tienes oportunidad, evita esta área de la CDMX o ármate de paciencia, en caso de que tengas que circular por ahí. Cabe señalar, que en el caso de la ruta de la CNTE, no hay horario estimado, por lo que se espera que existan concentraciones de personas durante todo el día. 

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