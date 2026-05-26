Marchas en la CDMX HOY: Zona centro recibe a manifestantes de los 43 y a la CNTE

Este martes 26 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México: Una recordando el caso de los 43 y la otra de la CNTE
CNTE.
Se prevé la llegada de trabajadores de la educación a los alrededores del Centro histórico. Foto: Cuartoscuro
Este martes 26 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México: Una recordando el caso de los 43 y la otra de la CNTE
Por: Pilar Mansilla
Este martes 26 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. Te compartimos la información al momento, para que conozcas cuáles serán las áreas más afectadas.
CNTE.
Se prevé la llegada de trabajadores de la educación a los alrededores del Centro histórico. Foto: Cuartoscuro
Aforo estimado: 1, 000 personas
Las principales afectaciones viales serán en la zona centro y en la alcaldía Cuauhtémoc: Desde Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez rumbo al Hemiciclo a Juárez, alrededores dela Torre del Caballito, avenida 5 de mayo y Eje central Lázaro Cárdenas.
Si tienes oportunidad, evita esta área de la CDMX o ármate de paciencia, en caso de que tengas que circular por ahí. Cabe señalar, que en el caso de la ruta de la CNTE, no hay horario estimado, por lo que se espera que existan concentraciones de personas durante todo el día.
Edición 1: Portada digital destacada.