Marchas en la CDMX HOY: Zona centro recibe a manifestantes de los 43 y a la CNTE

Este martes 26 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos. Te compartimos la información al momento, para que conozcas cuáles serán las áreas más afectadas.

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO

Hora: 16:00

16:00 Lugar: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Demanda: "140 Acción Global por Ayotzinapa y México", para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas.

"140 Acción Global por Ayotzinapa y México", para exigir verdad, justicia y cárcel para los responsables de la desaparición de los Aforo estimado: 300 personas

CNTE.

Se prevé la llegada de trabajadores de la educación a los alrededores del Centro histórico. Foto: Cuartoscuro

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIÓN XXII

Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Av. 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico

Av. 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, Destino 1: Torre Caballito

Destino 2: Secretaría de Gobernación

Demanda: Exigen reinstalación de mesas tripartitas con el Gobierno Federal, derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial del 100% y mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Aforo estimado: 1, 000 personas

Principales afectaciones viales

Las principales afectaciones viales serán en la zona centro y en la alcaldía Cuauhtémoc: Desde Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez rumbo al Hemiciclo a Juárez, alrededores dela Torre del Caballito, avenida 5 de mayo y Eje central Lázaro Cárdenas.

Si tienes oportunidad, evita esta área de la CDMX o ármate de paciencia, en caso de que tengas que circular por ahí. Cabe señalar, que en el caso de la ruta de la CNTE, no hay horario estimado, por lo que se espera que existan concentraciones de personas durante todo el día.