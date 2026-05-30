El ex funcionario aclaró que no se entregó y que no se entregará a las autoridades de Estados Unidos porque es inocente
Él es Marco Antonio Almanza, de ex jefe de la policía a ser acusado por EU de nexos con el narco
Por: Jazmín Rodríguez
Marco Antonio Almanza ha estado en el ojo del huracán en los últimos días debido a que se había dicho que se había entregado a las autoridades de Estados Unidos; sin embargo, él mismo salió a desmentirlo en un video.
Pero ¿quién es y cuál es su trayectoria?
Marco Antonio Almanza nació en 1971 en Sinaloa. Estudió Derecho y cuenta con maestría y doctorado dentro de la carrera como agente investigador.
En 2011, fue designado como coordinador de la Unidad de Delitos Patrimoniales, cargo que mantuvo por seis años.
En el 2017, al inicio del sexenio anterior, el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, lo nombró como encargado de la Policía de Investigación en sustitución de Vladimiro Salazar López.
Dos años después, Almanza Avilés recibió el nombramiento de Comisario General de Policía de Investigación, donde se mantuvo al menos cuatro años, hasta alcanzar su jubilación con más de 30 años de servicio en la corporación.
¿De qué se le acusa a Marco Antonio Almanza?
Marco Antonio Almanza Avilés de colaborar con el crimen organizado, específicamente por tener presuntos nexos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Las imputaciones específicas de las autoridades estadounidenses contra el ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa incluyen:
- Protección institucional: Ordenar presuntamente a corporaciones policiales locales y estatales resguardar cargamentos de droga almacenados en territorio mexicano y en tránsito hacia la frontera estadounidense.
- Recepción de sobornos: El cobro recurrente de cuotas mensuales estimadas en aproximadamente 300 mil pesos provenientes de dicha organización delictiva.
- Omisión y encubrimiento: Permitir que los integrantes de esta facción criminal cometieran actos violentos sin enfrentar repercusiones legales, con el fin de evitar que fueran investigados, detenidos o enjuiciados.
- Filtración de datos: Brindar información de seguridad y operativos policiales de manera directa a los miembros del cartel.