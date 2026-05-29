Marco Antonio Almanza, ex jefe de la policía en Sinaloa se habría entregado a las autoridades de EU

Uno de los diez acusados por Estados Unidos por presuntamente tener nexos con el Cártel de Sinaloa, Marco Antonio Almanza, se habría entregado a las autoridades de este país.

De acuerdo con información de La Silla Rota, esto ocurrió luego que su ex jefe, Gerardo Mérida (quien fue detenido el 11 de mayo en Arizona) compareció ante una Corte Federal de Nueva York.

En este careo legal, Gerardo se declaró no culpable de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, pero la jueza Katherine Polk programo la primera audiencia en contra del ex funcionario de Sinaloa.

Marco Antonio Almanza, acudió esta semana a un citatorio que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de tener más pruebas sobre el caso.

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre Marco Antonio Almanza.

¿Qué dijo Almanza tras su careo en la FGR?

A su salida de las oficinas de la FGR, Marco Antonio Almanza afirmo que no tenía por qué entregarse a las autoridades de Estados Unidos, pues afirmo ser inocente.

Marco Antonio Almanza, exdirector de la policía de investigación de Sinaloa, defendió su inocencia y negó vínculos con el crimen organizado. "No tengo por qué entregarme", dijo.



Esta tarde declaró a medios de comunicación previo a su comparecencia en la FGR. Ahí hizo los... pic.twitter.com/55xd4HVabA — Abejorro (@AbejorroMedia) May 27, 2026

Señaló que estaría dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas y extranjeras para esclarecer el caso.