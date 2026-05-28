Marina desmantela narcolaboratorios de "Los Mayos" en Sinaloa

La Marina Armada de México realizó varios operativos en los que logró desmantelar dos narcolaboratorios en Sinaloa, que presuntamente pertenecían al grupo "Los Mayos".

En un comunicado, la Marina informó que se logró incautar 2 mil 350 kilogramos de metanfetamina y material diverso.

"En una primera acción, en el poblado Las Juntas, Culiacán, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 1,700 kilogramos de droga sintética, 7,500 litros y 775 kilogramos de sustancias químicas y material diverso", detalló la dependencia.

Añadió que en el sitio se logró asegurar un destilador, condensadores, centrifugas, ollas de peltre, 12 tinas color marrón con capacidad de 200 litros, generadores de electricidad, entre otros artículos.

Segundo operativo

En una segunda acción, en el poblado Corralejo, Culiacán, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 650 kilogramos de droga sintética, 5 mil 600 litros y mil 400 kilogramos de sustancias químicas y material diverso.

El material de ambos laboratorios clandestinos fue inhabilitado para evitar su reutilización. Asimismo, la afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende aproximadamente a 214,971,728 pesos.

"Cabe mencionar que, como parte de la coordinación institucional, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), para la puesta a disposición del material asegurado", señaló la Marina.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a las calles, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.