Marina reporta 71 toneladas de cocaína aseguradas en altamar

La Secretaría de Marina informó que mantiene una fuerza operativa de 79 mil 204 elementos navales distribuidos en el Océano Pacífico, Golfo de México, Mar Caribe y distintas regiones del país, como parte de la estrategia nacional de seguridad.

El informe fue presentado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

El despliegue incluye 130 buques, 121 embarcaciones menores, 45 helicópteros, 47 aviones, nueve sistemas no tripulados, así como 99 drones y antidrones. El mando naval señaló que estas capacidades sostienen vigilancia permanente, operaciones especiales e inteligencia para atender amenazas de seguridad nacional y operaciones contra organizaciones criminales.

Detención de objetivos prioritarios

Morales Ángeles indicó que las operaciones especiales permitieron la captura de objetivos criminales de alto valor y precisó que suman 3 mil 704 detenciones de objetivos prioritarios en distintos niveles de estructura delictiva. También mencionó capturas de operadores regionales vinculados con grupos criminales, como parte de acciones de alta precisión.

SEMAR.

En el ámbito marítimo, la Marina reportó el aseguramiento de 71.4 toneladas de cocaína. Foto: Cuartoscuro

En el ámbito marítimo, la Marina reportó el aseguramiento de 71.4 toneladas de cocaína, 77 embarcaciones y 149 mil 171 litros de combustible, además de 249 detenidos de distintas nacionalidades. En puertos y aeropuertos, añadió, se decomisaron 2.1 toneladas de cocaína, más de nueve toneladas de marihuana, 3.3 toneladas de metanfetamina y 332 toneladas de sustancias químicas precursoras.

El secretario afirmó que estas acciones buscan debilitar las capacidades logísticas y financieras del crimen organizado. También anunció el fortalecimiento de capacidades propias con fabricación de drones, sistemas antidrones, radios, vehículos blindados y nuevos buques, con el objetivo de ampliar el control operativo y la vigilancia en zonas marítimas bajo responsabilidad mexicana.