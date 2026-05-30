Maru Campos afirma que el final de régimen inicia en Chihuahua

"El final del régimen de Morena comenzó en Chihuahua": afirmó Maria Eugenia Campos, gobernadora del estado.

En un evento que organizó el Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que el rumbo del país no será lo que le pasó a Sinaloa, donde el crimen organizado controla todo.

En el discurso central del evento en apoyo a los embates del gobierno federal, en donde estuvo acompañada de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, llamó a la ciudadanía a no normalizar los hechos de violencia y los malos resultados de la presente administración federal y sus políticos.

Usando como analogía la historia bíblica de David contra Goliat, refirió que los gigantes se crecen porque viven del miedo de las personas, mismo que solo se puede derrotar con esperanzas y anhelos de libertad.

"No nos van a doblegar y no lo harán jamás; David derrotó a Goliat porque tenía astucia y fe. Los libros de historia recordarán el régimen de Morena, de la 4T, de este narcogobierno (sic), que empezó en Chihuahua con miles de almas valientes", dijo.

Acompañada de los líderes parlamentarios de su partido, Ricardo Anaya en el Senado y Elías Lixa en San Lázaro; así como de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, aseguró que su partido ha aprendido de sus errores y lecciones, por lo que ha mejorado para ser una opción para la ciudadanía.

Comentó que, al inicio de su gestión, optó por tener una relación institucional y de respeto con el gobierno de Morena, para que los recursos y obras que requerían sus ciudadanos no faltaran.

Está relación funcional, dijo, se rompió tras el operativo del 19 de abril, en donde su gobierno desmanteló un narcolaboratorio en la Sierra y, desde las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, la acusaron "grave y falsamente de traición a la patria".

"En ese momento, confirmé que si una gobernadora electa, con toda la legitimidad de su gente, puede ser señalada y perseguida así, violando su presunción de inocencia, entonces nadie, absolutamente nadie, está seguro en este país. Ni el empresario más próspero, ni el ciudadano más sencillo, nadie", dijo.

Llama a desmarcarse de Morena

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a "quitarse la venda de los ojos" y no normalizar los atropellos sociales de Morena.

"Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, ostenta todo el poder y se lo entregó al crimen organizado. Y no puedo quedarme callada ante lo que sé que está pasando en este país. Mujeres buscan todos los días bajo el sol los huesos de sus desaparecidos. Las comunidades indígenas, las más indefensas de este país, son obligadas a desplazarse por los narcotraficantes o a sembrar sus propias tierras con amargura.Los niños están tan envueltos en la narcocultura que cometen atrocidades violentas contra otros niños y contra la sociedad", lamentó.

Reconoció que en el pasado había gobernantes que se conducían con el narco, lo que ya "era muy grave", pero ahora, dijo, "Morena ha creado un sistema en el cual el narco no solamente es un aliado, sino que es quien toma las decisiones. Por eso actúan a sus anchas con total impunidad".

Hoy miles de chihuahuenses y mexicanos se unieron en una misma causa.



Con la convicción de defender la libertad, la democracia y la tranquilidad de las familias. Porque más allá de lo conveniente, lo que hay que hacer es lo correcto, y lo correcto es defender a Chihuahua. pic.twitter.com/D8GClZUqts — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 30, 2026

En ese sentido, señaló que en 2021 Rubén Rocha Moya ganó las elecciones en Sinaloa por los votos que el cártel le entregó, el cual "gobernó y sigue gobernando con la impunidad que le garantizó".