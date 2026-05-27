Maru Campos llega a comparecer en la FGR en CDMX

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) esta mañana para testificar sobre el caso del narco laboratorio hallado el pasado 18 de abril en el estado que gobierna.

Campos Galván, asistió acompañada de diputados federales y se dio a conocer que sus abogados estarán atendiendo el citatorio en Ciudad Juárez.

Esta investigación que alcanzó a la gobernadora del estado comenzó luego de uno de los aseguramientos de droga más relevantes registrados recientemente en la entidad de Chihuahua.

Previamente acusó su caso de "persecución política"

A su llegada y en declaraciones previas, Maru Campos calificó la actuación de la FGR como un acto de "persecución política" orquestado desde el Gobierno Federal.

APOYO DEL PAN.

El ex candidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya respaldó a Maru Campos. Foto: Cuartoscuro

La mandataria estatal se presentó para rendir su declaración en calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación que busca esclarecer la presencia y fallecimiento de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.

"Si combates al crimen organizado, pero eres del PAN, se te persigue; pero si eres gobernador de Morena y gobiernas con el crimen organizado, se te defiende", lanzó.

Además, aseguró que Acción Nacional continuará denunciando lo que calificó como "narco pactos" y advirtió que el partido saldrá a las calles si se intenta actuar contra la gobernadora fuera de la ley.

Comparó su situación con la de Rubén Rocha Moya

La mandataria chihuahuense apuntó que el citatorio original presentaba diversas incongruencias inconstitucionales y acusó un "doble rasero", comparando su situación con la de otros mandatarios como el sinaloense Rubén Rocha Moya.

Sostuvo que mientras a ella se le investiga por actuar contra el crimen organizado y "cuidar a las familias", otros gobernadores señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico reciben protección política.

"Hoy persiguen a la gobernadora de un estado que nunca se ha callado ante las injusticias; y todos tenemos que levantar la voz porque si callamos, después vendrán por ustedes. Hoy la perseguida es la gobernadora de Chihuahua. Mañana puedes ser tú", remató.

El caso dejó de centrarse únicamente en el combate al narcotráfico , luego del surgimiento de versiones sobre la posible participación de agentes de la CIA en las labores que competían con el operativo .

La respuesta entregada por Maru Campos a la Fiscalía sostiene que el oficio recibido es "ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación", además de que mezcla figuras jurídicas de testigo e imputado sin precisar los hechos concretos que pretende investigar el Ministerio Público.

En ese documento, la gobernadora explicó que acudió físicamente a las instalaciones de la FGR únicamente para contestar el citatorio, pero no para someterse a una entrevista ministerial ni a actos de investigación de carácter personal.

Llegó acompañada de su asesor jurídico

Acompañada por su asesor jurídico, Roberto Gil Zuarth, y respaldada por liderazgos nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) como Jorge Romero y Ricardo Anaya, Campos Galván llegó alrededor de las 10:00 horas vestida con un saco rojo a la sede fiscal de la colonia Doctores.

La Fiscalía federal investiga presuntos delitos contra la seguridad nacional, ya que se busca determinar bajo qué marco legal operaban los agentes extranjeros en el país sin la debida notificación o permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Con información de Pilar Mansilla