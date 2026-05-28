Maru Campos se negó a declarar, entregó escrito de indisposición para aportar información: FGR

El Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López informó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos se negó a declarar tras ser citada por la Fiscalía General de la República (FGR).

En un mensaje a medios de comunicación, el funcionario explicó que la panista solo entregó un escrito en el que manifestó su indisposición para aportar información sobre el operativo en el que se detectó que participaron elementos de agencias de seguridad de Estados Unidos.

"En el caso de Chihuahua la presencia de agentes extranjeros, se citó al fiscal ya la gobernadora para llenarse de elementos y agregarlos a la carpeta. La mandataria estatal sólo entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información", comentó.

Ulises Lara, explicó que la gobernadora tiene derecho a acudir a la inmunidad procesal, pero que eso no impide a la gobernadora a aportar información sobre tal hecho.

"Conocemos lo que implica la inmunidad procesal, la cual señala la imposibilidad de procesar penalmente a determinadas personas servidoras públicas, como el caso de la gobernadora. Sin embargo, ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan", señaló.

Agregó que el narcolaboratorio que se encontró en el operativo ya está siendo desmantelado por las autoridades competentes para evitar que se reutilicen los materiales.

¿Qué dijo la FGR sobre los 10 acusados por EU?

También habló sobre las comparecencias que realizó la FGR con las personas acusadas por presuntos vínculos con el narcotráfico por Estados Unidos y dijo que sólo cinco de los 10 ya se habían presentado.

"Sobre la investigación de 10 ciudadanos de Sinaloa, entre los que se encuentran el gobernador, un senador y un presidente municipal, todos ellos con licencia, podemos informar que cinco de ellos ya comparecieron y continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en caso de que se encuadre algún delito", comentó

Y agregó que es importante referir que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol.

Además, comentó que la información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación que se siguen y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia en este caso.