Suman ya 2 mega fugas de agua potable esta semana en CDMX

Después de la mega fuga de agua localizada en la colonia ampliación Los Reyes, Culhuacán el pasado 13 de mayo, ahora se registra un nuevo evento de este tipo pero en la zona de San Francisco Tlalnepantla en la alcaldía Xochimilco. Con esta suman 2 fugas fuertes de agua potable en la CDMX.

Según relatan las primeras versiones, vecinos reportaron fuertes corrientes de agua en la zona de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco desde las 7:30 de la mañana. La mega fuga de agua potable, dejó a su paso un río que se expandió por lo menos 1 kilómetro, lo cual a consecuencia, dejó severos encharcamientos.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por la mega fuga de agua en Xochimilco?

Al momento, van al menos 23 viviendas afectadas entre las calles y comunidades en esta área sur de la Ciudad de México, tras la ruptura de una tubería de gran tamaño este viernes 15 de mayo, lo cual ocasionó inundaciones en sembradíos y domicilios cercanos del poblado de Xochimilco.

Vecinos han reportado dificultades para circular en las zonas afectadas, mientras las autoridades atienden la situación que generó un desperdicio de miles de litros de agua. Algunos vecinos, declararon a medios de comunicación, que gran parte de su patrimonio se vio afectado, como electrodomésticos, vehículos y decenas de viviendas.

Personal Táctico Operativo brinda apoyo para atender el escurrimiento de agua registrado en cerrada de Capulines esq. 16 de Septiembre, col. Pedregal de San Francisco, @XochimilcoAl.



Al momento se realiza el censo de viviendas afectadas y se trabaja conjuntamente con personal de... pic.twitter.com/CseF7rcikD — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 15, 2026

Cuerpos de emergencia, personal de la alcaldía y Protección Civil, se movilizaron desde temprano para socorrer a los ciudadanos afectados por dicha mega fuga de agua potable, haciendo labores de limpieza en las calles y brindando atención a las viviendas afectadas.

En redes sociales, circulan imágenes del hecho y se puede ver cómo el agua se abre paso, como si fuese un río o cascada natural de Xochimilco. Sin embargo, eso sólo ilustra la gran cantidad de agua que se desperdició debido al deterioro de las tuberías por donde corría el abasto del vital líquido.

Al cierre de esta nota informativa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, informó que se está realizando un censo de viviendas afectadas a la par de un trabajo conjunto con personal de Segiagua y Bomberos de la Ciudad de México para abatir los niveles de agua.

Los trabajos de reparación de la tubería en Iztapalapa van al 80% de avance. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Avances en fuga de agua en Iztapalapa

Esta semana suman ya 2 fugas de agua potable de gran escala. La otra, fue en la Alcaldía Iztapalapa, donde se registró una mega fuga de agua potable el pasado miércoles 13 de mayo. Desde entonces, los vecinos llevan más de 40 horas sin agua. Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Gestión Integral del agua (Segiagua), las reparaciones llevan un 80% de avance.

Se prevé que en el transcurso del día concluyan los trabajos en la tubería de 121 centímetros.