México alista un acuerdo con Petrobras para fortalecer exploración petrolera

El gobierno de México prevé firmar en junio un acuerdo de entendimiento con Petrobras para cooperación técnica en exploración y producción petrolera, en una estrategia que busca incorporar experiencia de la empresa brasileña en áreas donde Pemex enfrenta mayores retos operativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que una comisión de Petrobras ya visitó México, sostuvo reuniones técnicas y regresó a Brasil. Indicó que el entendimiento incluirá intercambio de experiencia en exploración en aguas profundas, segmento donde describió a la petrolera brasileña como una de las compañías con mayor desarrollo técnico a escala internacional.

"En junio queremos firmar el entendimiento con Petrobras", dijo la mandataria al confirmar el avance de las conversaciones bilaterales.

Sheinbaum explicó que el interés mexicano también abarca exploración en aguas someras y aprovechamiento de campos maduros, es decir, yacimientos con baja producción donde la extracción adicional exige mayor inversión y nuevas metodologías de evaluación geológica y operativa.

La presidenta señaló que Petrobras ha desarrollado herramientas para identificar reservas adicionales en ese tipo de campos mediante mecanismos de exploración más especializados, una capacidad que el gobierno mexicano busca aprovechar dentro del fortalecimiento operativo de Pemex.

Sobre una eventual visita a Brasil, Sheinbaum dijo que aún no existe una decisión definitiva. Aclaró que la firma del acuerdo no depende de ese viaje y sostuvo que el proceso avanzará conforme al calendario previsto entre ambas empresas estatales.

Petrobras consolidó durante décadas una posición relevante en exploración costa afuera, en particular en aguas profundas y ultraprofundas frente a las costas de Brasil, un segmento donde desarrolló capacidades tecnológicas propias para perforación, evaluación geológica y producción en condiciones de alta complejidad técnica.

Reconocemos a nuestras paisanas, como mujeres honestas, trabajadoras, con valores. Apoyan a sus familias en México, pero además contribuyen con 1 billón de dólares a la economía de Estados Unidos al año. https://t.co/oGxoZyk051 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Ese conocimiento resulta estratégico para México ante la caída de producción en campos tradicionales de Pemex.

La apuesta también coincide con la presión operativa que enfrenta Pemex para sostener producción sin ampliar de forma acelerada el gasto en proyectos de alto riesgo. Los campos maduros concentran parte de ese desafío porque exigen inversiones mayores para extraer volúmenes decrecientes.

La cooperación con Petrobras abriría una ruta de asistencia técnica entre empresas estatales latinoamericanas.