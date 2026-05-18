México exige respeto a connacionales detenidos en flotilla hacia Gaza

El gobierno de México exigió a Israel respeto pleno a los derechos humanos de mexicanos detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud, luego de que fuerzas israelíes interceptaran embarcaciones del convoy internacional que busca llegar a Gaza con ayuda humanitaria y protestar contra el bloqueo impuesto sobre ese territorio palestino.

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, difundió el posicionamiento oficial al advertir que México exige garantías para la integridad física de los connacionales, trato digno y acceso consular inmediato, en cumplimiento del derecho internacional.

"Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud", señaló el funcionario en su cuenta oficial.

La cancillería mexicana informó que mantiene contacto con las familias de los mexicanos involucrados, activó a sus equipos consulares y coordina acciones con otros gobiernos cuyos ciudadanos participan en la movilización marítima.

La reacción mexicana ocurrió tras una nueva fase de intercepción contra la flotilla internacional. Reportes internacionales señalaron que fuerzas israelíes abordaron embarcaciones participantes y detuvieron activistas de distintas nacionalidades que integraban el convoy.

Exigimos, particularmente a las autoridades israelíes, el pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales detenidos en el marco de la Flotilla Global Sumud. Reafirmamos la necesidad de que se garantice su integridad física, trato digno y acceso consular inmediato,... — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 18, 2026

La postura de México no surge como un hecho aislado

La SRE ya había intervenido en este caso desde una fase previa del operativo, cuando la flotilla enfrentó acciones similares y comenzaron las gestiones de protección para mexicanos involucrados.

El lenguaje empleado por la cancillería elevó el tono diplomático del caso al incorporar exigencias vinculadas con derechos humanos, protección física y acceso consular, términos que reflejan preocupación por la situación jurídica y personal de los connacionales retenidos.