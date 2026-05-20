PYMES mexicanas tendrán acceso a la red empresarial más grande del mundo.

México dio un paso estratégico para fortalecer la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) al firmar su adhesión a la Enterprise Europe Network (EEN), considerada la red empresarial más grande del mundo para impulsar innovación, comercio y cooperación internacional.

El convenio fue firmado en las instalaciones de la Delegación de la Unión Europea en México y forma parte de los esfuerzos de la Secretaría de Economía para ampliar las oportunidades de negocio de las empresas mexicanas en mercados internacionales.

Beneficios de la adhesión a la Enterprise Europe Network

La Enterprise Europe Network conecta a empresas, centros de investigación, universidades y organismos públicos de más de 60 países, facilitando alianzas comerciales, acceso a tecnología, financiamiento e innovación para pequeñas y medianas empresas.

Con esta adhesión, las PYMES mexicanas podrán acceder a asesoría especializada, vinculación con socios comerciales europeos y programas de cooperación tecnológica, en un contexto donde México busca fortalecer su presencia en mercados distintos a Estados Unidos.

La Secretaría de Economía destacó que esta alianza permitirá a las empresas nacionales integrarse a cadenas globales de valor, aumentar su competitividad y aprovechar nuevas oportunidades derivadas de la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea.