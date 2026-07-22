México lleva 33 denuncias por 17 muertes de connacionales por ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el gobierno de México emprendió una ofensiva jurídica en Estados Unidos y ante organismos internacionales por el fallecimiento de 17 personas mexicanas registrado desde mayo de 2025 durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Acciones legales y diplomáticas de México

La estrategia incluye 33 denuncias penales, una solicitud formal de investigación al Departamento de Justicia de Estados Unidos y la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La dependencia detalló que el 13 de julio el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado donde ocurrieron los decesos, en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

Un día después, la Embajada de México remitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia enviada por la Fiscalía General de la República sobre los 17 casos. La petición solicita abrir las investigaciones correspondientes e informar el avance de cada expediente.

La SRE añadió que, durante reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el embajador Lazzeri expresó la preocupación del gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas, y pidió esclarecer cada uno de los fallecimientos.

En el plano internacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, envió el 14 de julio una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a través de la Misión Permanente de México en Ginebra.

Apoyo consular y seguimiento institucional

En esa comunicación, México solicitó que la oficina del Alto Comisionado recabe información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos, evalúe si los casos son compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y formule recomendaciones técnicas para prevenir nuevos fallecimientos de personas migrantes bajo custodia.

La Cancillería indicó que la red consular mantiene asistencia y protección para las familias de los connacionales fallecidos. El apoyo incluye acompañamiento jurídico, gestiones para el traslado de restos y otras diligencias solicitadas por los familiares.

La dependencia afirmó que dará seguimiento a las denuncias y a las solicitudes presentadas ante las autoridades estadounidenses y los organismos internacionales, además de informar sobre las respuestas que reciba.