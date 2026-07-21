¿Qué acordaron México y EU? Velasco se reúne con el embajador Ronald Johnson

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda bilateral entre ambos países.

¿Qué temas abordaron Velasco y Johnson en su reunión bilateral?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se centró en mantener la coordinación entre México y Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida.

Aunque la Cancillería no detalló los asuntos abordados, la reunión ocurre mientras ambos gobiernos mantienen abiertos frentes de negociación en materia de seguridad, migración, combate al tráfico de armas, comercio y la revisión del T-MEC.

El encuentro también coincide con una etapa de intensa actividad diplomática entre ambos países, marcada por las negociaciones comerciales y la coordinación en seguridad fronteriza, asuntos que dominan la relación bilateral.

Acciones de México para fortalecer vínculos en América Latina y el Caribe

Velasco pide reforzar comercio e inversión de México en AL y Caribe

Velasco también sostuvo una reunión virtual de trabajo con las y los titulares de las representaciones de México en América Latina y el Caribe, donde delineó las prioridades de la política exterior mexicana hacia la región, con énfasis en el fortalecimiento de los vínculos económicos y diplomáticos.

Durante el encuentro, el funcionario afirmó que el diálogo bilateral con los países latinoamericanos y caribeños constituye un eje central de la estrategia internacional de México. También llamó a aprovechar las fortalezas y oportunidades que ofrece la región para ampliar el comercio y generar nuevas inversiones.

El canciller instruyó a las representaciones diplomáticas a fortalecer la imagen de México, promover mayores oportunidades de intercambio económico y robustecer la participación del país en los espacios multilaterales.

Las reuniones ocurren en un contexto en el que el gobierno mexicano busca diversificar sus relaciones económicas y ampliar su presencia regional, mientras mantiene negociaciones estratégicas con Estados Unidos y Canadá en torno al T-MEC y otros asuntos de la agenda bilateral.