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México y la UE relanzan alianza con acuerdo comercial y diálogo en seguridad

Ambas partes abrieron nuevos mecanismos de diálogo en seguridad, migración, energía, salud y política exterior

Sheinbaum y los representantes de Unión Europea en Palacio Nacional
Sheinbaum y los representantes de Unión Europea en Palacio Nacional

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México y la Unión Europea relanzaron su asociación estratégica con la firma del Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, durante la VIII Cumbre bilateral celebrada en Ciudad de México. La declaración conjunta define una ampliación de la cooperación política, económica y de seguridad en un contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración comercial global.

El acuerdo actualiza una relación bilateral iniciada en 2000. Ambas partes señalaron que el comercio bilateral se cuadruplicó en 25 años y plantearon que la nueva etapa fortalecerá inversión, cadenas de suministro, ciencia, tecnología e innovación, con énfasis en seguridad económica y desarrollo industrial.

El documento también vincula la agenda europea Global Gateway con proyectos en México en infraestructura, energía, salud, economía digital y transporte sostenible.

Seguridad y Migración

La declaración incorpora un nuevo Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración. México y la Unión Europea plantearon cooperación policial y judicial contra delincuencia organizada y tráfico ilícito de drogas, con participación de autoridades competentes y coordinación con Europol.

El documento fija como principio la cooperación sin subordinación, con respeto a soberanía, integridad territorial y jurisdicciones nacionales.

La agenda bilateral también incorpora un Diálogo Sectorial en Salud, un diálogo bilateral de energía, la reactivación del diálogo digital y un nuevo Diálogo Estratégico sobre Políticas. El texto incluye cooperación en regulación sanitaria, vacunas, inteligencia artificial, cambio climático, biodiversidad, economía circular y prevención de pandemias.

En política internacional, ambas partes expresaron preocupación por las tensiones geopolíticas globales y reiteraron respaldo al derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y la resolución pacífica de controversias.

El documento menciona intercambios sobre la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Próximo, además del compromiso con el multilateralismo y la reforma de organismos internacionales.

La cumbre también incluyó compromisos en derechos humanos, igualdad de género, diplomacia parlamentaria y cooperación académica. México y la Unión Europea acordaron mantener cumbres cada dos años para supervisar la implementación de los compromisos asumidos en esta nueva etapa de la relación bilateral.

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