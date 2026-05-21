Desmantelan tres narcolaboratorios en Sinaloa: golpe al crimen es de 923 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad dio a conocer la localización y desmantelamiento de tres narcolaboratorios en el estado de Sinaloa. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, los laboratorios — presuntamente vinculados a la facción de "Los Mayos" — eran utilizados para la producción de drogas sintéticas. El golpe económico al crimen organizado fue valuado en aproximadamente 923 millones de pesos.

Los hallazgos ocurrieron en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, donde fueron aseguradas más de cuatro toneladas de metanfetamina, además de precursores químicos y diverso material utilizado para la fabricación de narcóticos.

Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.



Se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso... pic.twitter.com/2PgpyPqSb9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 21, 2026

Estos fueron los insumos reportados por el Gabinete de Seguridad:

En el primer laboratorio

400 litros de ácido acético

1,200 kilogramos de sosa cáustica y varias herramientas

En el segundo laboratorio

200 kilogramos de metanfetaminas

450 kilogramos de producto en secado

400 kilogramos de producto mezclado

3,000 litros de precursores líquidos

1,000 litros de tolueno

653 kilogramos de sosa cáustica

375 kilogramos de ácido tartárico

En el tercer laboratorio

4,000 kilogramos de metanfetamina

4,500 litros y 200 kilos de varias sustancias y precursores químicos

Autoridades federales localizan e inhabilitan tres laboratorios clandestinos en #Sinaloa. https://t.co/TIObGoy9nB pic.twitter.com/dLA8n3afDx — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 21, 2026

El material, según reporta el Gabinete de Seguridad, fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para su integración a una carpeta de investigación.