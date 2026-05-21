El Gabinete de Seguridad informó del desmantelamiento de tres narcolaboratorios y la millonaria pérdida para el crimen organizado
Desmantelan tres narcolaboratorios en Sinaloa: golpe al crimen es de 923 millones de pesos
Por: Saúl Cano
El Gabinete de Seguridad dio a conocer la localización y desmantelamiento de tres narcolaboratorios en el estado de Sinaloa. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los laboratorios — presuntamente vinculados a la facción de "Los Mayos" — eran utilizados para la producción de drogas sintéticas. El golpe económico al crimen organizado fue valuado en aproximadamente 923 millones de pesos.
Los hallazgos ocurrieron en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, donde fueron aseguradas más de cuatro toneladas de metanfetamina, además de precursores químicos y diverso material utilizado para la fabricación de narcóticos.
Estos fueron los insumos reportados por el Gabinete de Seguridad:
En el primer laboratorio
- 400 litros de ácido acético
- 1,200 kilogramos de sosa cáustica y varias herramientas
En el segundo laboratorio
- 200 kilogramos de metanfetaminas
- 450 kilogramos de producto en secado
- 400 kilogramos de producto mezclado
- 3,000 litros de precursores líquidos
- 1,000 litros de tolueno
- 653 kilogramos de sosa cáustica
- 375 kilogramos de ácido tartárico
En el tercer laboratorio
- 4,000 kilogramos de metanfetamina
- 4,500 litros y 200 kilos de varias sustancias y precursores químicos
El material, según reporta el Gabinete de Seguridad, fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para su integración a una carpeta de investigación.
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