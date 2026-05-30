"Misión cumplida", dice Sheinbaum al entregar la primera fase de remodelación del AICM

"Misión cumplida", afirmó Claudia Sheinbaum Pardo al entregar la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

La mandataria sostuvo que con estos trabajos permitirían reducir los tiempos de espera en migración de hasta 40 minutos a menos de nueve minutos en horas pico y las revisiones de seguridad a entre tres y cuatro minutos.

Además de consolidar una puntualidad superior a 85% en las operaciones aéreas y mantener una entrega puntual de equipaje de 80%, según las proyecciones presentadas por el director general del Grupo Aeroportuario Marina, Juan José Padilla Olmos, rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Durante la inauguración de las obras en la Terminal 2, Sheinbaum Pardo informó que la primera etapa de modernización concluyó con una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, provenientes de recursos autogenerados por el propio aeropuerto.

Sheinbaum entrega obras del AICM

Cortesía: Marina

Y como parte de un programa integral estimado en 10 mil millones de pesos y conformado por 106 proyectos de obra, mantenimiento, adquisiciones y modernización tecnológica.

La presidenta destacó que una parte importante de la inversión se destinó a trabajos que no son visibles para los usuarios, como la renovación de redes de drenaje, agua potable e instalaciones eléctricas, además de obras para reforzar la seguridad estructural de las terminales.

Se atendió, particularmente ante los problemas de hundimiento que históricamente ha enfrentado la zona donde se ubica el aeropuerto.

Remodelación 1 de 3 del AICM

Cortesía: Marina

Recordó que durante años se planteó cerrar el aeropuerto capitalino para sustituirlo por el proyecto de Texcoco, decisión con la que nunca estuvo de acuerdo, por lo que señaló que, en lugar de abandonar la terminal aérea, era necesario fortalecerla y complementarla con nueva infraestructura aeroportuaria para atender la demanda de la Zona Metropolitana del Valle de México.

"La remodelación forma parte de una estrategia integral que incluye la operación conjunta del AICM, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Toluca, con el objetivo de ampliar la capacidad aeroportuaria de la región", explico.

Sheinbaum Pardo indicó que la modernización permitirá ofrecer mejores condiciones tanto a los más de 45 millones de pasajeros que utilizan anualmente la terminal como a los trabajadores que laboran en ella, además de mejorar la imagen del país ante los millones de visitantes que llegarán a México con motivo del Mundial de Futbol de 2026.

Faltan intervenciones en el AICM

Aunque anunció que aún se desarrollarán una segunda y tercera etapa de intervención, aseguró que la parte principal del proyecto ya fue concluida, aseguró que "lo principal ya está hecho. Es un compromiso más cumplido", sostuvo.

Al presentar los resultados de la obra, el director general del Grupo Aeroportuario Marina, el almirante Juan José Padilla Olmos, informó que los trabajos se realizaron sin suspender operaciones, pese a que diariamente transitan por el aeropuerto alrededor de 200 mil personas entre pasajeros y trabajadores.

La presidenta recorrió las instalaciones del AICM

Cortesía: Marina

Detalló que la reducción de tiempos en migración será posible gracias a la instalación de 40 puertas automatizadas de control migratorio y al incremento a 60 módulos de atención física, lo que permitirá reducir las esperas de hasta 40 minutos a menos de nueve minutos en horarios de alta demanda y a cerca de dos minutos en periodos de baja afluencia.

Agregó que la ampliación de 25% en las líneas de inspección permitirá que las revisiones de seguridad se realicen en un promedio de tres a cuatro minutos durante los horarios de mayor afluencia.

Padilla Olmos explicó que la primera fase comprendió la intervención de 394 mil metros cuadrados de superficie destinada directamente a pasajeros en las terminales 1 y 2, así como la recuperación y redistribución de 34 mil metros cuadrados adicionales para ampliar salas de última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.

También destacó la instalación de 3 mil 629 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, la modernización de sistemas de información y conectividad, la sustitución de infraestructura eléctrica e hidrosanitaria y la renovación de espacios de atención a usuarios.

Inauguración de obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México https://t.co/FkUldIgafD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 30, 2026

¿Qué cambios habrá en materia operativa?

En materia operativa, señaló que actualmente el aeropuerto registra una puntualidad del 80% en la entrega de equipaje y que se encuentra en marcha la modernización de bandas de reclamo y sistemas de conexión de maletas. Asimismo, resaltó la construcción de una nueva calle de rodaje que permitirá reducir hasta en 25 segundos el tiempo de ocupación de pista por parte de las aeronaves.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que la remodelación tiene un valor estratégico para la capital y para el país al tratarse de la principal puerta de entrada de visitantes nacionales e internacionales.

Las instalaciones del AICM están listas para el Mundial 2026

Cortesía: Marina

Destacó que el aeropuerto moviliza alrededor de 45 millones de pasajeros al año y constituye uno de los tres más importantes de América Latina, por lo que la modernización contribuirá a fortalecer la conectividad, la competitividad y la imagen internacional de México.

Resaltó que su gobierno acompañó los trabajos con intervenciones artísticas y culturales en las terminales 1 y 2, mediante exposiciones fotográficas, instalaciones florales y espacios destinados a difundir la riqueza cultural y ancestral del país.

Reducir los tiempos de llegada y salida, principal objetivo en el AICM

Cortesía: Marina

Coincidió en que las obras permitirán que el aeropuerto llegue en mejores condiciones al Mundial de 2026, aunque subrayó que el beneficio permanecerá mucho después del evento deportivo al convertirse en infraestructura permanente para las futuras generaciones.