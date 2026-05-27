Sheinbaum llevará informe al Monumento a la Revolución

El informe público de la administración de Claudia Sheinbaum programado para el domingo 31 de mayo se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, a las 10:00 horas, confirmó la mandataria durante la conferencia matutina de este miércoles.

"El domingo es en el Monumento a la Revolución".

Declaró la titular del Ejecutivo federal, con lo que oficializó el recinto para el acto político y de rendición de cuentas. La convocatoria del Gobierno de México establece que el encuentro se desarrollará bajo el lema "La Honestidad Da Resultados".

Cambio de sede por Fan Fest del Mundial 2026

La decisión obedece a que el Zócalo capitalino, sede habitual de concentraciones masivas del gobierno federal, no está disponible por la instalación del Fan Fest del Mundial 2026, donde se transmitirán los partidos de la Selección Mexicana. Ante ello, el Monumento a la Revolución fue elegido como alternativa para reunir a simpatizantes, funcionarios y ciudadanía.

Además del acto en la capital, el gobierno federal prevé replicar la transmisión en plazas públicas de las 31 entidades restantes, con instalación de pantallas para seguimiento simultáneo. La estrategia busca ampliar el alcance del mensaje presidencial y convertir esa ceremonia en una jornada de difusión nacional con participación en distintos puntos del país.

El informe ocurrirá en un momento político clave para la administración federal, al presentarse como balance de avances y mensaje de consolidación ante su base política.

La movilización nacional y el cambio de sede muestran la intención del gobierno de mantener capacidad de convocatoria pública pese a restricciones logísticas en el principal espacio cívico del país.