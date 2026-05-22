Mujeres mexicanas aportan más de un billón de dólares en Estados Unidos

Las mujeres mexicanas de origen mexicano en Estados Unidos aportan más de un billón de dólares al año a la economía de ese país, según cifras preliminares presentadas por Latino Donor Collaborative.

el cálculo incluye tanto a inmigrantes mexicanas como a mujeres nacidas en territorio estadounidense con ascendencia mexicana, informó Ana Valdez, representante de la organización.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, describió el dato como una primicia de un reporte aún no publicado. Explicó que la medición busca dimensionar el peso económico de una población que, afirmó, suele quedar fuera de la cobertura económica principal pese a su crecimiento demográfico y capacidad productiva dentro del mercado laboral estadounidense.

"En Estados Unidos viven 22.2 millones de mujeres latinas y que 14 millones son de origen mexicano. Ese universo, según la presentación, convierte a la comunidad mexicana en el principal bloque demográfico dentro de la población latina femenina", detalló.

También indicó que una de cada cinco mujeres en Estados Unidos es mexicana de origen.

El reporte preliminar ubica a esta población como una comunidad joven. La edad promedio de las mujeres mexicanas en Estados Unidos es de 30 años, frente a 44 años en el promedio general femenino del país, según los datos expuestos.

Esa composición demográfica, de acuerdo con la organización, explica parte de su rápida incorporación al empleo y al emprendimiento.

Latino Donor Collaborative informó que casi 8 millones de mexicanas participan en la fuerza laboral estadounidense y que el 69 por ciento trabaja. La organización vinculó ese desempeño con incorporación temprana al mercado laboral y con dinámicas de empleo extendido entre adultas jóvenes que sostienen varios ingresos o actividades productivas simultáneas.

"El componente empresarial apareció como otro eje central del informe. Más del 50% de las mexicanas encuestadas considera necesario fundar un negocio para avanzar económicamente, porcentaje superior al promedio reportado para la población estadounidense en general. El dato sugiere una cultura de emprendimiento asociada a movilidad económica y construcción patrimonial", destacó.

El reporte también indicó que el 82 por ciento de las mexicanas tiene como prioridad construir patrimonio. La organización explicó que ese objetivo trasciende el ingreso inmediato y se relaciona con estabilidad familiar, adquisición de vivienda, negocios propios y transferencia de activos a futuras generaciones.

En el apartado de percepción social, el estudio reportó que el 26% considera que hoy vive mejor que hace dos años. También indicó que una proporción significativa mantiene expectativas positivas sobre el futuro de sus hijos pese al entorno político y migratorio adverso que enfrenta parte de la comunidad latina en Estados Unidos.

Otro dato destacado fue la percepción de liderazgo. El 69% de las mexicanas consultadas afirmó sentirse lista para liderar, cifra superior al 59% reportado entre mujeres no mexicanas. La organización atribuyó ese resultado a procesos de integración económica, experiencia comunitaria y participación en causas públicas.

Reconocemos a nuestras paisanas, como mujeres honestas, trabajadoras, con valores. Apoyan a sus familias en México, pero además contribuyen con 1 billón de dólares a la economía de Estados Unidos al año. https://t.co/oGxoZyk051 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 22, 2026

Entre las principales agendas de interés identificó los derechos de inmigrantes y los derechos de las mujeres. La presentación sostuvo que la experiencia migratoria y la defensa de representación pública influyen en la construcción de identidad política y social de esta población.

Indicadores familiares:

El 45% de las mujeres mexicanas están casadas frente a 36% entre no mexicanas.

están casadas frente a Mientras 60% tiene hijos frente a 54% del resto.

La organización vinculó estos patrones con estructuras familiares que inciden en decisiones económicas y comunitarias.

Latino Donor Collaborative adelantó que el reporte completo incluirá indicadores adicionales sobre emprendimiento, consumo, integración económica y comportamiento social. La presentación posicionó a las mujeres mexicanas no como una proyección futura dentro de la economía estadounidense, sino como una fuerza activa con impacto medible en el presente.