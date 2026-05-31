Fiscalía CDMX desplegará módulos móviles y traductores para el Mundial 2026

Con el despliegue de tres módulos itinerantes del Ministerio Público, servicios de traducción en seis idiomas y el reforzamiento de agencias estratégicas en distintos puntos de la ciudad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México implementará un operativo especial para atender a residentes, visitantes nacionales y turistas extranjeros durante la Copa Mundial FIFA 2026.

La estrategia, denominada Plan Estratégico Mundial 2026, explicó la dependencia a cargo de Bertha Alcalde Luján, busca acercar los servicios de procuración de justicia a las zonas con mayor concentración de personas durante el torneo, facilitando la presentación de denuncias y la atención inmediata de incidentes sin que las personas afectadas tengan que trasladarse largas distancias.

Como parte del dispositivo, detalló que dos módulos móviles brindarán servicio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante los encuentros mundialistas programados en esa sede. De manera paralela, una tercera unidad operará en el Zócalo capitalino durante el FIFA Fan Fest, espacio que concentrará actividades recreativas y de convivencia entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

FIFA FAN FEST.

Un módulo m{ovil brindará servicio de traducción en el Zócalo capitalino. Foto: Cuartoscuro

Atención para reportar delitos en eventos comunes

En estos puntos se ofrecerá atención ministerial para reportar delitos de incidencia común asociados a eventos masivos, entre ellos robos, fraudes y posibles irregularidades relacionadas con la venta o falsificación de boletos. Asimismo, personal especializado apoyará a las personas que requieran realizar reportes por pérdida de identificaciones oficiales, pasaportes, teléfonos celulares u otros objetos de valor.

Para garantizar una respuesta eficiente en los casos que involucren personas detenidas, la Fiscalía informó que estableció un esquema de atención territorial basado en la cercanía de las sedes, mientras que los asuntos derivados de actividades en el Estadio Ciudad de México serán canalizados a las Coordinaciones Territoriales Coyoacán 1 y Coyoacán 2, mientras que los relacionados con eventos en el Centro Histórico serán atendidos por la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2. Con ello se pretende reducir significativamente los tiempos de traslado y atención para víctimas y personas usuarias.

Áreas de investigación atenderán todas las denuncias

Resaltó que cuando los hechos denunciados requieran una intervención especializada, las áreas de investigación correspondientes asumirán la conducción de los casos. Esto incluye delitos de alto impacto o aquellos que demanden atención especializada, como los relacionados con violencia sexual o extorsión. Por otra parte, las conductas consideradas infracciones administrativas serán remitidas a las autoridades cívicas competentes para su atención.

La preparación institucional también contempla el fortalecimiento de la capacidad operativa en instalaciones que habitualmente concentran visitantes nacionales y extranjeros. Entre ellas se encuentran la Agencia Especializada en Atención a Turistas ubicada en la Zona Rosa y la agencia ministerial que brinda servicio a personas usuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, localizada en la Terminal 2. De igual forma, se reforzará la atención en las Coordinaciones Territoriales de Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

ESTADIO DE LA CDMX.

La Fiscalía informó que estableció un esquema de atención territorial basado en la cercanía de las sedes. Foto: Cuartoscuro

Eliminar barreras de comunicación

Con el propósito de eliminar barreras de comunicación para visitantes de otros países, la Fiscalía contará con un sistema de interpretación remota desarrollado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. Este servicio permitirá ofrecer asistencia en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino en los distintos puntos de atención habilitados para el Mundial.

Finalmente, indicó que la operación estará respaldada por un esquema permanente de coordinación con instituciones de seguridad, protección civil y atención de emergencias de la Ciudad de México, lo que permitirá agilizar la canalización de casos y la respuesta ante cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los eventos.