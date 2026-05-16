Mundial 2026: Esta es la medida para que vecinos del Azteca ingresen a sus casas en días de partido

Los residentes vecinos del Estadio Azteca ya se están alistando para la llegada de miles de espectadores del Mundial 2026. Y como parte de las medidas implementadas por la alcaldía Coyoacán, se encuentran los tarjetones con códigos QR que los acreditarán como residentes cercanos al coloso para poder ingresar a sus hogares.

Al escanear dicho código, esto se redirige a una página donde se aloja el mismo documento en formato digital. Sin embargo, los habitantes de esta zona consideran que estos tarjetones no mejorarán el problema de movilidad, ya que actualmente han mostrado hasta su identificación oficial con todo y su dirección, pero los oficiales no les permiten el paso.

Dicho tarjetón, no se entregará a todos los vecinos del pueblo de Santa Úrsula Coapa, sino únicamente a los residentes de la calle de Las Flores, una de las más cercanas al ahora Estadio Banorte. En el caso de los vecinos en la calle de Buenavista, no se les realizará entrega de salvoconducto, ni entrega.

Control vehicular durante los partidos del Mundial 2026

El alcalde Giovani Gutiérrez, informó que en la estrategia de control vehicular diseñada en coordinación con el gobierno federal de la CDMX, la empresa operadora del Coloso de Santa Úrsula y de la FIFA.

Aviso importante

En mayo inicia el censo vehicular en colonias aledañas al Estadio Azteca.

Ten lista tu documentación. Personal de la alcaldía, debidamente identificado, acudirá a domicilios.

?? Solo para residentes de Coyoacán.#CoyoacánEsLaSede pic.twitter.com/UIn2Js0ogj — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) May 5, 2026

Códigos QR para los vecinos del Estadio Azteca

La entrega códigos QR será para evitar que se haga mal uso del pase será una medida que se usará durante los 5 partidos que se jugarán ahí. Actualmente se realizan censos casa por casa para determinar el número de autos y vincular la matrícula, color y tarjeta de circulación antes de generar el QR.

Hasta ahora se sabe que están registrados 10 mil vehículos. 5 horas antes y dos después de cada partido se establecerán los controles de acceso vehicular en calzada de Tlalpan en vialidades como: Santa Úrsula, Boulevard Gran Sur y Periférico. Los puntos de acceso, se difundirán por medio de redes sociales y medios de comunicación.

El objetivo es que solamente accedan quienes viven en dichas localidades y tengan su documento.