Nat Torres responde a Sheinbaum, critica a AMLO y asegura: "No me van a callar"

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum retomara en su conferencia matutina la polémica por las declaraciones de Nat Torres sobre el derecho al voto, la abogada e influencer decidió responder... y lo hizo directamente con un video dirigido a la mandataria.

Lejos de ofrecer una disculpa, Torres aseguró que no piensa guardar silencio, negó haber dicho varias de las cosas que se le atribuyeron y lanzó una frase contundente:

"No me van a callar, no me van a intimidar o silenciar".

En Ovaciones te contamos qué dijo y por qué la polémica sigue creciendo.

¿Qué fue lo que dijo Nat Torres?

La controversia comenzó después de que, durante una entrevista en un pódcast, Nat Torres opinara que "no todos deberían votar" y planteara que las personas acreditaran conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado antes de obtener su credencial para votar.

Sus declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, donde diversos usuarios las calificaron de clasistas y cuestionaron que el derecho al voto pudiera condicionarse mediante un examen.

Posteriormente, la propia Torres aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y aclaró que nunca propuso restringir el voto por nivel económico o escolaridad, sino abrir un debate sobre la educación cívica y la participación ciudadana.

La polémica llegó hasta Palacio Nacional

La discusión escaló tanto que el tema fue abordado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien rechazó cualquier planteamiento que implique limitar el derecho al voto de los ciudadanos.

Tras ello, Nat Torres publicó un nuevo video en el que afirmó que está siendo blanco de ataques por parte de medios y actores políticos afines al gobierno.

La académica también subrayó que las opiniones que expresa son a título personal y no representan a la Universidad Panamericana, donde se desempeña como profesora, ni a algún partido político.

"Yo hablo por mí, no por nadie más"

Lo primero que hizo Nat Torres fue dejar claro que todas las opiniones que comparte en redes sociales o entrevistas son personales.

Según explicó, no representan a la Universidad Panamericana, donde es académica, ni a ningún partido político.

"Absolutamente todas mis opiniones políticas responden a mí como individuo... No hablo por la Universidad Panamericana ni por ningún partido político", afirmó.

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Después acusó una campaña en su contra

Torres aseguró que, desde que se viralizó el fragmento del pódcast, comenzó a recibir ataques coordinados en redes sociales.

Incluso afirmó que le llamó la atención que el tema llegara hasta la conferencia matutina, pues considera que existió una estrategia para desacreditarla.

"No me van a callar, por muy incómoda que pueda resultar... no me van a intimidar o silenciar", dijo.

Además, sostuvo que utilizar recursos públicos para desprestigiar a una ciudadana podría implicar responsabilidades legales.

"Eso nunca lo dije"

Uno de los puntos que más quiso aclarar fue que, según ella, varias cosas que se dijeron sobre sus declaraciones originales simplemente nunca salieron de su boca.

Torres aseguró que jamás propuso quitarle el voto a las personas por no tener estudios, ni habló de restringir el sufragio por nivel económico.

También se deslindó de temas que fueron mencionados durante la mañanera, como limitar el voto de las mujeres o establecer un voto por familia.

"Jamás dije que el voto debiera estar condicionado a los grados académicos... tampoco utilicé la palabra 'pobre'", aseguró.

También lanzó críticas contra López Obrador

En otra parte del video, Nat Torres también dirigió sus críticas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al acusarlo de utilizar un discurso que, según ella, sí resulta ofensivo hacia las personas de bajos recursos.

La influencer recordó declaraciones del exmandatario en las que comparó la función del gobierno con el cuidado de una mascota y también hizo referencia a frases en las que López Obrador señaló que los sectores más pobres suelen respaldar electoralmente a su movimiento.

"¿Sabe quién tuvo la osadía de comparar a los pobres con animalitos que no piensan?... ¿Sabe quién sí dijo que tener a los pobres cerca es bueno porque siempre van a votar por ti? ¿Quién dijo que ayudar a los pobres es eficiente no por humanidad, sino por política?... Le pido que no se confunda, presidenta", expresó.

A partir de ello, Torres sostuvo que sus cuestionamientos sobre el funcionamiento de la democracia no representan un ataque contra la ciudadanía, sino una crítica al sistema político.

"Mi crítica y mis ideas sobre el funcionamiento de la democracia no son odio al pueblo... Les molesta mucho que alguien lo haga evidente", concluyó.