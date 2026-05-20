Detienen a mexicanos en Nigeria tras desmantelar laboratorio de metanfetamina

Autoridades de Nigeria informaron sobre el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina y la detención de varios presuntos integrantes de una red internacional de narcotráfico, entre ellos ciudadanos mexicanos.

El operativo fue realizado por agentes de élite de la Unidad de Operaciones Especiales (SOU), que informó sobre el aseguramiento de metanfetamina, precursores químicos y diversos materiales utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

El laboratorio fue localizado en una zona del estado de Ogun, en el suroeste de Nigeria, tras una investigación de inteligencia que se prolongó durante varios meses.

El presidente de la agencia antidrogas nigeriana, Mohamed Buba Marwa, señaló que las autoridades detectaron presuntos vínculos entre integrantes de organizaciones criminales nigerianas y ciudadanos mexicanos especializados en la producción de metanfetamina, identificados por las autoridades como Martínez Félix Nemecto, Jesús López Valles y Torrero Juan Carlos.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA), informó sobre el aseguramiento de más de 2.4 toneladas de metanfetamina y precursores químicos valuados en aproximadamente 6 mil millones de pesos lo que equivale a 480 mil millones de nairas.

NDLEA #Nigeria busted a major meth lab in Ogun State. Among the arrested were 3 Mexican nationals. Over 2.4 tons of methamphetamine seized in a transnational syndicate operation.



No place in the world is safe from the terrorist Mexican cartels. pic.twitter.com/5TGuFFNO0e — David Wolf (@DavidWolf777) May 20, 2026

Presencia y expansión de cárteles mexicanos en África

Este operativo cobra relevancia luego de que el comandante del Comando de África de Estados Unidos, Dagvin Anderson, alertara recientemente ante el Congreso estadounidense sobre la presencia y expansión de estructuras vinculadas a cárteles mexicanos en África.

El funcionario advirtió que organizaciones criminales transnacionales han buscado fortalecer operaciones logísticas y de producción de drogas sintéticas fuera de América Latina, aprovechando nuevas rutas de tráfico y redes locales en distintas regiones del continente africano.