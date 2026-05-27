Omar García Harfuch asegura la detención de 5 sujetos relacionados con el caso Colima

Esta mañana, durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló algunos datos sobre el caso Colima, donde la tarde noche del pasado 25 de mayo se registró un enfrentamiento entre autoridades contra hombres armados.

Luego de exponer los avances del gabinete de seguridad hasta ahora durante la gestión de la mandataria mexicana, el funcionario de seguridad pública, Omar García Harfuch, declaró que la madrugada del mièrcoles, se realizó la detención de 5 sujetos relacionados con los disturbios de Colima.

"El día de ayer en la madrugada se detuvo con la SEMAR a 5 generadores de violencia relevantes en coordinación con la policía estatal y con la FGJE. Hace 3 días se detuvo a uno de los objetivos prioritarios. En los últimos días, se había agravado la situación, pero derivado de estas detenciones, como se reflejó ayer y antier, va a disminuir la violencia (en el estado de Colima" , aseguró García Harfuch

Refuerzan seguridad en Colima

El funcionario señaló que espera que la situación de inseguridad en el estado de Colima, mejore después de las detenciones y el despliegue de 200 elementos de seguridad por parte del gobierno federal para apoyar con el operativo en distintos puntos del estado.

El funcionario indicó que el despliegue incluye participación de todas las instituciones que integran el gabinete de seguridad federal y coordinación permanente con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. El operativo busca contener homicidios, ataques armados y actividades de células criminales que mantienen presencia en distintos municipios de la entidad, considerada una de las más golpeadas por la violencia homicida en los últimos años.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el gobierno federal reforzó el despliegue operativo en Colima tras una serie de detenciones contra presuntos generadores de violencia vinculados con grupos criminales que operan en la entidad.

GARCÍA HARFUCH

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el gobierno federal reforzó el despliegue operativo en Colima. Foto: Cuartoscuro

El secretario agregó que tres días antes también fue capturado otro objetivo prioritario relacionado con las disputas criminales que mantienen presión sobre la entidad.

Agresores de Colima pertenecían a CJNG y a Los Mezcales

El secretario explicó que los detenidos pertenecen a "grupos muy locales" derivados de estructuras vinculadas anteriormente con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Precisó que una de las principales confrontaciones ocurre entre una célula identificada como "Los Mezcales" y otro grupo interno que disputa control territorial y operaciones ilícitas en la región.

García Harfuch sostuvo que estos enfrentamientos detonaron parte de la violencia reciente en Colima. "En los últimos días se había agravado la situación, pero derivado de estas detenciones estamos seguros que, como se reflejó ayer y antier, va a disminuir la violencia", afirmó el titular de Seguridad federal.

Con información de Roberto Cortez Zárate