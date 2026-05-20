Detienen a Agustín "N" e Irving "N", presidente municipal de Atlatlahucan e Irving "N", expresidente municipal de Yecapixtla

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch compartió esta mañana a través de su cuenta de X, un comunicado donde expuso el cumplimiento de 4 órdenes de aprehensión por parte de la FEMDO, como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, un operativo conjunto con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Morelos.

Los detenidos en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, esta ocasión fueron Agustín "N", presidente municipal de Atlatlahucan, Irving "N", expresidente municipal de Yecapixtla. Confirmó que continúan las acciones e investigaciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús "N, presidente municipal de Cuautla.

Dentro de dichos municipios del estado de Morelos, existe un registro de aumento significativo de las actividades delictivas, por lo que se ha puesto mayor atención para combatir la inseguridad, según información del gobierno federal.