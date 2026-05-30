¿Quién es Jesús Corona Damián? El alcalde de Cuautla que fue detenido por autoridades federales

Jesús Corona Damián es el actual presidente municipal de Cuautla, Morelos, un cargo que ocupa por segunda ocasión tras haber resultado ganador en las elecciones de 2024.

Su trayectoria en la política se ha desarrollado principalmente dentro de la administración pública del municipio, donde anteriormente fue regidor y director de Servicios Públicos Municipales.

Licenciado en Derecho, Corona Damián llegó por primera vez a la alcaldía en 2019 impulsado por una coalición encabezada por Morena.

Tras concluir ese periodo buscó mantenerse en el cargo, aunque no logró la reelección en el 2021, tres años después regresó a la contienda electoral y consiguió recuperar la presidencia municipal bajo una alianza integrada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Su nombre cobró notoriedad nacional en los últimos meses debido a investigaciones federales relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios municipales y grupos de la delincuencia organizada que operan en Morelos.

Detención en el Operativo Enjambre

Entre los antecedentes del caso destaca la difusión de un video en 2025 en el que aparece reunido con personas identificadas por autoridades como integrantes de una organización criminal, señalamientos que el alcalde rechazó públicamente.

Este 30 de mayo del 2026, Corona Damián fue detenido por autoridades federales con una orden de aprehensión derivada del Operativo Enjambre, una estrategia enfocada en investigar redes de corrupción y presuntos nexos entre servidores públicos y grupos criminales.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.