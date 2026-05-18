PAN, PRI y MC acusan fracaso de reforma judicial de Morena

Las bancadas de oposición en el Senado coincidieron en que la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena no resolvió los problemas del sistema de justicia y, por el contrario, abrió la puerta al control político sobre jueces y magistrados.

PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que la nueva iniciativa para modificar la elección judicial confirma que el modelo aprobado por el oficialismo fracasó desde su origen, y advirtieron que el aplazamiento de la elección al 2028 también tiene un trasfondo político ligado a la eventual revocación de mandato presidencial.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, sostuvo que Morena nunca quiso reformar el sistema de justicia, sino capturarlo políticamente, y acusó al oficialismo de intentar "corregir su propio desastre" al proponer mover la elección judicial al 2028 y modificar las reglas de selección y votación.

Durante meses Morena defendió la mal llamada reforma judicial y descalificó, sin escuchar ni debatir, a quienes advertíamos sus profundos errores. Hoy, desde Palacio Nacional, plantean mover la elección judicial al 2028, cambiar boletas y rehacer criterios de elegibilidad para... — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 18, 2026

Afirmó que desde un inicio la oposición advirtió los errores de la reforma y recordó que ya se perfilaba un periodo extraordinario para intentar recomponer el modelo judicial.

Acciones y críticas de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano frente a la reforma

Por el PAN, Marko Cortés Mendoza afirmó que la reforma judicial fue "una pésima decisión" porque debilitó la confianza de inversionistas, afectó la economía y dañó el Estado de Derecho.

Señaló que Morena busca aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 para aprovechar una menor participación ciudadana y facilitar la imposición de perfiles afines al oficialismo mediante "acordeones" y estructuras clientelares por lo que advirtió que el objetivo es empatar el proceso con un escenario político más favorable para el gobierno federal.

Desde el PRI, Manuel Añorve Baños aseguró que Morena sólo pretende "maquillar el desastre" de la reforma judicial, luego de que la elección de jueces y magistrados provocara rezagos y la llegada de perfiles sin experiencia.

Morena sabe que su mal llamada reforma judicial es un fracaso. Hoy, intentan patear la elección hasta 2028 para esconder el desastre que ellos mismos provocaron y que resultó en jueces sin experiencia, un rezago creciente y un sistema que no funciona. No están corrigiendo, sólo... pic.twitter.com/HSvdhziNdN — Senado PRI (@SenadoPRI) May 18, 2026

Al considerar que mover la elección al 2028 confirma que el oficialismo pretendía aprovechar la figura de la revocación de mandato para fortalecer electoralmente a Morena y utilizar la presencia presidencial en las boletas como mecanismo de arrastre político reiteró que el PRI votará en contra de cualquier intento por consolidar un "Poder Judicial a modo".