Panistas reaccionan ante declaración de Maru Campos en la FGR

Luego de la llegada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván llegó a las instalaciones de la FGR a rendir su declaración, como testigo como consecuencia del desmantelamiento de un narco laboratorio en el estado norteño, miembros de la bancada panista manifestaron su apoyo, a través de sus redes sociales.

Campus Galván acudió arropada por la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para responder al citatorio que recibió tras las acciones emprendidas por su gobierno contra grupos criminales en la entidad.

La gobernadora dejó en claro que no compareció para rendir entrevista ni en calidad de testigo, sino únicamente para entregar una respuesta formal al oficio ministerial, en medio de acusaciones del panismo de que se trata de una ofensiva política impulsada por Morena contra una gobernadora de oposición que ha confrontado al gobierno federal en temas de seguridad y combate al crimen organizado.

Panistas expresan su apoyo a Maru Campos

Bajo el hashtag #Yoconmaru, panistas expresaron su apoyo a la gobernadora de Chihuahua:

Ricardo Anaya

El ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, expresó su apoyo a través de su cuenta de X a la gobernadora estatal.

"Hoy acompañamos a Maru Campos en la FGR. Morena PROTEGE al narco gobernador Rocha Moya de Sinaloa y PERSIGUE a la gobernadora panista de Chihuahua que desmanteló un narcolaboratorio. Estamos con Maru, tope donde tope."

Hoy acompañamos a Maru Campos en la FGR. Morena PROTEGE al narcogobernador Rocha Moya de Sinaloa y PERSIGUE a la gobernadora panista de Chihuahua que desmanteló un narcolaboratorio.



Estamos con Maru, tope donde tope. pic.twitter.com/D1wDopuL7r — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 27, 2026

Mauricio Tabe Echartea

El alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo, también manifestó su apoyo a Campos Galván a través de su red social X.

"Mientras Morena encubre vínculos con el narco, persigue a quienes sí los enfrentan. Maru Campos dio la cara contra los narcolaboratorios en Chihuahua y hoy quieren silenciarla. No normalicemos el miedo ni la violencia. #YoConMaru" se lee en su publicación.

Mientras Morena encubre vínculos con el narco, persigue a quienes sí los enfrentan. @MaruCampos_G dio la cara contra los narcolaboratorios en Chihuahua y hoy quieren silenciarla. No normalicemos el miedo ni la violencia. #YoConMaru

Noemí Luna

La diputada federal por el PAN Noemí Luna, también manifestó su apoyo a Campos Galván a través de un mensaje en su cuenta de X.

"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos #YoConMaru

Fuerza @MaruCampos_G hoy en tu cita en la Fiscalía. No estás sola. Tu partido @AcciónNacional y las y los mexicanos de bien te acompañamos"

Jorge Romero Herrera

El presidente del Partido Acción Nacional acompañó a Maru Campos a las instalaciones de la FGR. Y compartió estas palabras en redes sociales:

"No estás sola Gobernadora. Tu Partido @AccionNacional y cientos de miles de Mexican@s contigo. Ya lo verán. #YoConMaru #HastaDondeTope"

Andrés Atayde

El diputado local por la alcaldía Benito Juárez también expresó el apoyo a su compañera de partido: Maru Campos.

"La persecución y el linchamiento político sólo buscan frenar a una gobernadora que no se arrodilla a intereses de Morena", dijo.