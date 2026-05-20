Gobierno reporta avances en plan ferroviario 2026

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó que el gobierno federal mantiene activos los principales proyectos ferroviarios de pasajeros hacia el norte del país, con obras en marcha en los tramos México-Pachuca y México-Querétaro, además de estudios para nuevas rutas.

Vallejo Suárez detalló que el tramo México-Pachuca implica 121 kilómetros de intervención ferroviaria, con 10 frentes de trabajo y 16 mil 270 empleos directos. Agregó que el trayecto contará con estaciones, paraderos, viaductos, obras de drenaje y sistemas eléctricos para operación de trenes.

Sobre el tren México-Querétaro, el mando militar indicó que la obra suma 545 kilómetros de intervención ferroviaria, con un avance físico de 16 por ciento y 14 frentes de construcción activos. Señaló que el proyecto mantiene coordinación con concesionarios de carga para evitar afectaciones a la operación actual.

"Al desarrollar el Estado la ingeniería básica, entre la agencia de trenes y el agrupamiento de ingenieros, se está logrando el fin de unificar el tránsito ferroviario bajo criterios del Estado mexicano"

Contraste con construcciones de administraciones de EPN y Calderón

La presidenta de la república contrastó el número de kilómetros construidos en administraciones anteriores con la meta de su sexenio y defendió la expansión ferroviaria impulsada por su gobierno como parte de un modelo de infraestructura pública con impacto territorial y urbano, al tiempo que sostuvo que la diferencia central radica en el carácter público de los nuevos proyectos.

Sheinbaum afirmó que el gobierno federal prevé construir al menos 2 mil 377 kilómetros de trenes de pasajeros, por encima de los mil 736 kilómetros atribuidos a la administración de Andrés Manuel López Obrador. También comparó esa cifra con los 187 kilómetros construidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y 65 kilómetros en el sexenio de Felipe Calderón, al subrayar que en los casos previos predominó el modelo concesionado.

Núñez López reconoció que las principales inquietudes en comunidades incluyen ruido por maquinaria. Foto: Presidencia ❮ ❯

Por su parte, Núñez López reconoció que las principales inquietudes en comunidades incluyen ruido por maquinaria, tránsito de carga pesada, afectaciones a cruces comunitarios, solicitudes de estaciones y casos de reubicación de viviendas cercanas a derechos de vía históricos. Indicó que el gobierno mantiene mesas de atención con estados y municipios.

"Las principales preocupaciones que nos hemos ido topando conforme va avanzando la obra y conforme vamos avanzando en la liberación del derecho de vía, en primer lugar, por supuesto, son las molestias derivadas de la obra, el paso de camiones de carga pesado y por supuesto el ruido y los trabajos"

Conectividad con otros sistemas de transporte

Sobre el riesgo de crecimiento urbano desordenado alrededor de estaciones ferroviarias, Sheinbaum aseguró que el diseño de los proyectos contempla conectividad con otros sistemas de transporte y desarrollo territorial complementario. Atribuyó la coordinación de conectividad a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario bajo la conducción de Andrés Lajous.

Tren México-Pachuca. Andrés Lajous,titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Foto: Presidencia ❮ ❯

Llegarán trenes para ruta México-Pachuca

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, informó que ya inició la fabricación de: