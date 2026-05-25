OvacionesOvaciones - Periódico deportivo
Noticias

Precios de la canasta básica para la última semana de mayo

Estos son los precios de los productos de la canasta básica alimentaria del 25 al 31 de mayo

El titular de la Profeco, Iván Escalante, estos serán los precios de la canasta básica durante la última semana de mayo. Foto: Cuartoscuro
El titular de la Profeco, Iván Escalante, estos serán los precios de la canasta básica durante la última semana de mayo. Foto: Cuartoscuro

Síguenos

A través de la Conferencia Matutina del Pueblo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, presentó el Quién es Quién en los precios de los 24 productos de la Canasta Básica y los supermercados con los precios más asequibles, frente a los que tienen un precio más elevado. 

Estos precios estarán vigentes hasta el día 31 de mayo y de acuerdo con el titular de la Profeco, el lugar elegido por tener los productos más económicos, el precio total, no sobrepasan los $910 pesos, que es la meta acordada para el paquete contra la inflación y carestía. 

Asimismo, Escalante presentó que "en coordinación con las cadenas de autoservicio, a través de la ANTAD, se han colocado identificadores para que las persona consumidoras ubiquen los 24 productos de la canasta PACIC en piso de venta. 

Supermercado con los precios más bajos de la canasta básica

El supermercado que contará con los precios de la canasta básica más bajos en todo México, será el Chedraui Mina, ubicado en Villahermosa, Tabasco. El total después de adquirir los 24 productos es de $781.40 pesos. Tiene una diferencia de $207.60 pesos. 

Supermercado con los precios más altos de la canasta básica

Por su parte, el supermercado con los precios más altos del país en todos los productos de la canasta básica es el Walmart de Ciudad Juárez, donde la compra de los 24 productos cierra en $989.00 pesos.

Imagen

El precio meta del paquete contra la inflación y carestía es de $910 pesos. Foto: Youtube: Gobierno de México

¿Cuáles son los productos de la canasta básica en México?

Los 24 productos que comprenden la canasta básica en nuestro país, son: 

  • Azúcar morena
  • Sardina en lata
  • Aceite vegetal
  • Arroz
  • Atún en lata
  • Bistec de res
  • Cebolla
  • Chile serrano
  • Chuleta de puerco 
  • Frijol
  • Huevo blanco
  • Jitomate saladet
  • Leche de vaca
  • Limón
  • Manzana
  • Naranja
  • Pan de caja
  • Papa
  • Plátano
  • Pollo entero
  • Tortilla de maíz
  • Zanahoria

Edición Impresa Digital
Ver más
Edición impresa 25 de mayo
Edición impresa 24 de mayo de 2026
Edición impresa del 23 de mayo de 2026
Edición impresa 22 de mayo de 2026
Edición impresa 21 de mayo de 2026

Edición 1: Portada digital destacada.