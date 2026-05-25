Precios de la canasta básica para la última semana de mayo

A través de la Conferencia Matutina del Pueblo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, presentó el Quién es Quién en los precios de los 24 productos de la Canasta Básica y los supermercados con los precios más asequibles, frente a los que tienen un precio más elevado.

Estos precios estarán vigentes hasta el día 31 de mayo y de acuerdo con el titular de la Profeco, el lugar elegido por tener los productos más económicos, el precio total, no sobrepasan los $910 pesos, que es la meta acordada para el paquete contra la inflación y carestía.

Asimismo, Escalante presentó que "en coordinación con las cadenas de autoservicio, a través de la ANTAD, se han colocado identificadores para que las persona consumidoras ubiquen los 24 productos de la canasta PACIC en piso de venta.

Supermercado con los precios más bajos de la canasta básica

El supermercado que contará con los precios de la canasta básica más bajos en todo México, será el Chedraui Mina, ubicado en Villahermosa, Tabasco. El total después de adquirir los 24 productos es de $781.40 pesos. Tiene una diferencia de $207.60 pesos.

Este lunes también presentamos el precio promedio nacional por cadena comercial del kilo de azúcar morena, sardina en tomate enlatada y carne de res .

Échenle ojo, les ayudará a decidir en dónde comprar estos productos. pic.twitter.com/PeTagoztW6 — Iván Escalante (@ivan_escalante) May 25, 2026

Supermercado con los precios más altos de la canasta básica

Por su parte, el supermercado con los precios más altos del país en todos los productos de la canasta básica es el Walmart de Ciudad Juárez, donde la compra de los 24 productos cierra en $989.00 pesos.

El precio meta del paquete contra la inflación y carestía es de $910 pesos. Foto: Youtube: Gobierno de México ❮ ❯

¿Cuáles son los productos de la canasta básica en México?

Los 24 productos que comprenden la canasta básica en nuestro país, son: