¿Bajaron los precios de la canasta básica del PACIC presidencial?

El titular de la Profeco, Iván Escalante, presentó como semana a semana el Quién es Quién en los precios, tanto del combustible, como de los 24 productos de la canasta básica alimentaria. Específicamente, hablamos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

El PACIC es la estrategia económica del Gobierno de México, en acuerdo con la iniciativa privada, cuyo objetivo es garantizar precios justos y accesibles en los productos de la canasta básica para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Semana a semana se realiza una revisión de los precios de los 24 productos en distintos supermercados del país y se eligen: Tanto el que tiene mejor precio, como el que ostenta un costo mucho más elevado. Es decir: Se hace la comparación tanto del supermercado con precios más bajos como el supermercado de precios más altos.

PACIC.

Estos son los precios de los supermercados para comprar los 24 productos de la canasta básica. Foto: Youtube @Gobierno de México

¿Dónde comprar los productos de la canasta básica más barato?

De acuerdo con lo presentado por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el supermercado con mejor precio para comprar los 24 productos de la canasta básica alimentaria del PACIC, esta semana fue el Mega Soriana La Diana de Acapulco, Guerrero, donde se cerró la cuenta en $777.20 pesos, fueron $177.30 pesos de diferencia con respecto al precio meta era de $910.

Supermercado con los productos con el precio más alto de la canasta básica

Contrario a Acapulco, el supermercado con los precios más altos a nivel nacional, fue el Chedraui de Plaza América en la Alcaldía Coyoacán, donde la cuenta por los 24 productos del PACIC, cerró en $954.50 pesos, 44.50 pesos más del precio meta.