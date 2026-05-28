Presume Sheinbaum empleo, inversión y baja inflación tras advertencias económicas

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una lista de 12 indicadores para sostener que la economía mexicana mantiene estabilidad y crecimiento en medio del impacto global por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Durante su conferencia matutina, afirmó que México registra la inversión extranjera directa "más alta de toda la historia" en el primer trimestre de 2026 y defendió que el desempleo se ubicó en 2.5 por ciento, uno de los niveles más bajos del mundo.

Sheinbaum aseguró que el país sumó 669 mil empleos adicionales y sostuvo que abril alcanzó el nivel más alto de empleo formal registrado. "Estamos bien. Y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando", declaró.

Contención de precios de canasta básica y combustibles

Afirmó que la inflación comenzó a disminuir al mismo tiempo que bajaron las tasas de interés, escenario que atribuyó a acuerdos para contener precios de la canasta básica, combustibles y diésel.

ECONOMÍA NACIONAL.

Según la mandataria, México tiene uno de los precios de gasolina más bajos pese al aumento internacional del petróleo. Foto: Cuartoscuro

La mandataria respondió así a reportes recientes de calificadoras y análisis financieros que advirtieron riesgos para la economía mexicana. Señaló que esas evaluaciones generan la impresión de que el país enfrenta un deterioro económico, aunque insistió en que los indicadores muestran fortaleza macroeconómica.

Destacó que el peso se mantuvo alrededor de 17.40 unidades por dólar y defendió que México conserva uno de los precios de gasolina más bajos pese al aumento internacional del petróleo.

Entre los datos expuestos, la presidenta reportó una reducción del déficit público equivalente a 1.5 por ciento del PIB en 2025, un aumento en la recaudación fiscal y una deuda pública ubicada en 50.3 por ciento de los requerimientos financieros del sector público al cierre del primer trimestre de 2026.

Acciones para fortalecer la economía

Sheinbaum también aseguró que Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia.

Vinculó parte de las expectativas económicas del segundo semestre con la nueva ley de inversión aprobada por el Congreso y con la creación de una oficina de inversión desde la Presidencia para acelerar proyectos públicos, mixtos y privados.

Cerró su intervención con cifras sobre pobreza laboral, indicador que, según dijo, pasó de 35.1% al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador a 30.7 por ciento en los primeros dos años de su administración.