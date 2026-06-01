Programas del Bienestar superan un billón de pesos en 2026

Los Programas para el Bienestar concentrarán una inversión superior a un billón de pesos durante 2026, informó el Gobierno de México al presentar un balance de los apoyos sociales que operan en todo el país.

Durante la conferencia matutina, autoridades federales destacaron que los recursos se destinan a pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas educativas y programas dirigidos a productores, mujeres y jóvenes.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la política social mantiene cobertura nacional y representa uno de los principales componentes del gasto público federal.

Impacto político y social de los Programas para el Bienestar

El reporte se presentó después de que el gobierno federal destacara el peso de los programas sociales dentro de su estrategia de combate a la pobreza y fortalecimiento del ingreso familiar. La inversión también forma parte de la narrativa oficial con la que la actual administración busca consolidar la continuidad de la Cuarta Transformación.

El monto destinado a Bienestar se ha convertido en uno de los principales activos políticos del gobierno federal, al impactar de manera directa a millones de beneficiarios y mantener presencia territorial en prácticamente todos los municipios del país.