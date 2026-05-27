Proponen a Cristina Planter para subsecretaría de América del Norte

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que envió al Senado cuatro nombramientos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum para su ratificación, entre ellos el de Cristina Planter Riebeling como subsecretaria para América del Norte. Los perfiles incluyen a dos mujeres y dos hombres.

Planter ocupa actualmente la Subsecretaría para América del Norte como encargada de despacho y se desempeña como directora general de Estrategia Diplomática desde agosto de 2021. Es integrante del Servicio Exterior Mexicano y ha trabajado en las direcciones generales de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos y de Asuntos Especiales.

El paquete incluye además a Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en Estados Unidos, Pedro Blanco Pérez como embajador en India y Alicia Buenrostro Massieu como embajadora en Países Bajos. La SRE indicó que tres de los cuatro nombramientos corresponden a integrantes del Servicio Exterior Mexicano.

Trayectoria

Lazzeri dirige Nacional Financiera y Bancomext. En su trayectoria dentro de Hacienda fue jefe de la Oficina de Coordinación del titular y ocupó cargos en capacitación y deuda pública. Blanco encabezó la Oficina de Representación en Palestina y tuvo adscripciones en Emiratos Árabes Unidos, Corea, Singapur y el consulado en Albuquerque.

SUBSECRETARÍA PARA AMÉRICA DEL NORTE.

Planter ocupa actualmente la Subsecretaría para América del Norte como encargada de despacho. Foto: X @cristinaplanter

Buenrostro se desempeña desde 2021 como representante permanente alterna de México ante Naciones Unidas en Nueva York. También ha tenido adscripciones en Reino Unido, Estados Unidos y España, además de fungir como cónsul general en Hong Kong y embajadora en Austria.

La cancillería señaló que los nombramientos responden a la instrucción presidencial de defender los intereses nacionales y fortalecer la atención a las comunidades mexicanas en el exterior. La ratificación en el Senado definirá la integración del equipo diplomático que operará en frentes estratégicos para México.