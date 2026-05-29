Busca Sheinbaum blindar en la Constitución recursos directos a pueblos indígenas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá incorporar a la Constitución el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), con el objetivo de garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas reciban recursos públicos de manera directa y permanente.

Durante un acto con comunidades originarias, la mandataria explicó que el programa opera a partir de la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y permite que los recursos lleguen directamente a las comunidades, donde son administrados mediante asambleas y conforme a sus sistemas normativos internos.

"Lo vamos a incorporar a la Constitución de la República para que siempre haya recursos que ejerzan de manera directa los pueblos", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que el mecanismo representa uno de los cambios más relevantes impulsados durante la llamada Cuarta Transformación porque, dijo, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no existía en las constituciones de 1824, 1857 ni 1917.

Aseguró que el nuevo esquema busca convertir ese reconocimiento en acciones concretas mediante la asignación directa de presupuesto, la restitución de tierras y el acceso a derechos de agua.

La presidenta dedicó buena parte de su intervención a repasar distintos momentos de la historia nacional, desde la Independencia hasta la Revolución Mexicana, para sostener que los principios de soberanía, democracia, libertad y justicia social han guiado las transformaciones políticas del país. En ese recorrido vinculó el actual gobierno con la continuidad de esos procesos históricos.

Como parte del mensaje, Sheinbaum también convocó a la ciudadanía a seguir la presentación del balance de sus primeros 18 meses de gobierno y llamó a mantener la organización social frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera y campañas de desinformación.

Sostuvo que los programas sociales, el fortalecimiento de empresas públicas y el reconocimiento de los pueblos indígenas forman parte de las conquistas que, afirmó, su administración buscará preservar.