¿Qué le pasó a Noroña? Político aparece con un fractura en el brazo

Gerardo Fernández Noroña, senador de la República por Morena sorprendió a todos en redes sociales al aparecer con una fractura en un brazo.

El político dijo que el incidente ocurrió mientras hacía un recorrido durante una caminata en la montaña de Tepoztlán, Morelos.

En sus redes sociales, el político compartió una fotografía con una muñeca enyesada y luego un TikTok donde explico cómo ocurrió el incidente.

El accidente ocurrió ayer 17 de julio y fue reportado por Fernández Noroña a las 3:30 horas a través de su cuenta de X. En su mensaje escribió: "Fui a la montaña, me caí y me hice daño. Voy saliendo del @tu_imss. Me rompí la muñeca, la tendré enyesada mes y medio".

Más tarde, a las 4:15 horas, el morenista compartió su agradecimiento al personal del IMSS que lo atendió en un hospital de Cuernavaca, ubicado en el estado de Morelos.

"Quiero agradecer al personal del @Tu_IMSS en el hospital general de Zona número 1 de Cuernavaca. Su directora Citlalli, la traumatóloga Estefania, el personal de rayos X, el personal médico, los vigilantes, muchísimas gracias por su atención", destacó.

¿Cómo fue el accidente de Noroña que lo dejó con la muñeca fracturada?

Más tarde, en su cuenta de TikTok, el mismo Gerardo Fernández Noroña contó cómo había ocurrido el accidente:

"Fui a caminar a la montaña, hicimos una caminata complicada, pero ya venía en una zona que conozco muy bien, yo creo que venía cansado, pasé un lecho seco de un río todo pedregoso, me tropecé, no supe ni cómo. Caí de bruces, alcancé a meter la mano, me di un golpazo en las costillas y en el pecho. Pensé inclusive que me había roto la costilla porque me gritó Emma '¿estás bien?', no, le dije, o sea no podía respirar, ya ella me ayudó a voltearme boca arriba. Me dolía mucho la muñeca, pero pensé que solo había sido por todo el peso y todo, todavía llegué a bañarme, estaba dudando si ir al hospital", expresó.

El morenista agregó que debido a la situación se cancelaba su video charla de ayer 17 de julio, aunque aseguró que "mañana nos veremos".