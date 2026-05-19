¿Qué letra recibirá hoy si pago de la Pensión del Bienestar?

La nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez, ya hay nuevas fechas de pago de la Secretaría del Bienestar, al menos para la tercera semana de las pensiones de Bienestar de este año. El día de hoy se entrega el apoyo económico correspondiente al bimestre de mayo-junio de 2026.

Si estás en espera de tu apoyo económico y tienes activa tu tarjeta del Bienestar, quiere decir que tu dinero podría estar en camino. Pues se sabe que del 4 al 27 de mayo se realizarán los depósitos de las pensiones del Bienestar de este año, de acuerdo con la letra inicial de tu apellido.

La Pensión Bienestar para adultos mayores es un pago de 6, 400 pesos por beneficiario que en esta ocasión corresponde al bimestre de mayo-junio este 2026. Toma en cuenta que este depósito sólo aplica para quienes ya cuentan con su Tarjeta de Bienestar activa y que ya han cobrado anteriormente al menos una ocasión.

Letras que podrán cobrar la Pensión del Bienestar

Si tu apellido inicia con alguna de las siguientes letras, los próximos días podrás cobrar tu Pensión del Bienestar sin ninguna complicación:

Letras N, Ñ y O: martes del 19 de mayo

martes del 19 de mayo Letras P y Q: Miércoles 20 de mayo

Miércoles 20 de mayo Letra R: Jueves 21 y viernes 22 de mayo

#Comunicado | Inicia Secretaría de Bienestar pago de pensiones y programas del bimestre septiembre-octubre



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¿En qué banco puedes retirar dinero de tu Tarjeta del Bienestar?

La pensión del Bienestar se retira principalmente en el Banco del Bienestar, donde no te cobran ninguna comisión, pero si deseas retirarla desde otro banco, puedes hacerlo, pero con comisión variable de entre $15 y $30. Algunas de las instituciones bancarias desde donde puedes retirar tu dinero son: