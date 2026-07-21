¿Qué pasará con la fortuna de "El Mayo" Zambada?

Luego de la declaración de Donald Trump sobre el futuro de la fortuna de "El Mayo" Zambada, esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró durante la Conferencia del Pueblo de esta mañana, que sería la Fiscalía General de la República (FGR) quien informaría lo que ocurrirá con lo incautado.

La mandataria expuso durante la Conferencia del Pueblo, que la FGR buscará una entrevista con Zambada en la búsqueda de esclarecer lo ocurrido y conocer más detalles sobre su llegada a territorio estadounidense.

Además, Sheinbaum precisó que correspondía a la Fiscalía determinar si los recursos podrían o no destinarse a la reparación de daños en México. Sin embargo, se descartó la posibilidad de que la captura del narcotraficante sea un mecanismo de presión en materia de seguridad.

¿De cuánto es la fortuna de Ismael "El Mayo" Zambada?

De acuerdo con periódicos de Estados Unidos, fue el juez Brian Cogan, quien le impuso una condena de cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada y quien ordenó se le confiscaran 15 mil millones de dólares, que es hasta ahora la cifra más alta reclamada a un narcotraficante mexicano.



La fortuna de Ismael "El Mayo" Zambada es de 15 mil millones de dólares. Foto: Cuartoscuro

En esta cifra se incluyen no sólo las ganancias por narcotráfico, sino que se incluyen otros negocios como lecherías, ranchos, guarderías, parques acuáticos y constructoras, que operaron en Sinaloa, California y otras regiones del mundo.

Según Forbes, México, esta ocuparía la cuarta fortuna más grande de todo el país.

¿Qué dice Trump?

El gobierno de Donald Trump está buscando que todo el dinero decomisado se quede en Estados Unidos, con el fin de bloquear las peticiones de México y de las víctimas. Sin embargo, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue enfática en que la FGR será quien gestione el destino de dicha fortuna.

La presidenta aseguró que además de reparar los daños del Cártel de Sinaloa, se busca destinar algunos de dichos recursos a personas de situación de pobreza.