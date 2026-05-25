Propiedades del Mencho serán subastadas; este es su estatus

Luego de la muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho" es pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, el gobierno de México anunció la subasta de algunas propiedades del capo. Entre ellas está un terreno ubicado en el country club de Tapalpa, donde ocurrió el enfrentamiento armado con el ejército mexicano.

Aunque las autoridades no identifican la propiedad directamente con el narcotraficante, está ubicada exactamente donde el capo fue abatido en Jalisco. Este terreno es parte de las 211 propiedades que se subastarán el próximo jueves 28 de mayo.

La Fiscalía general de las distintas entidades del gobierno mexicano, fue la responsable de incautar estas propiedades del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, acaecido tras el operativo que dejó 7 fallecidos frente a las fuerzas armadas del ejército mexicano.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el terreno tiene un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos. Cabe recordar que en años pasados, el gobierno subastó casas que fueron propiedad del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.

src="https://ovaciones.blob.core.windows.net/images/2026/05/25/subastapropiedadeselmencho-b4cd4347.jpg" width="1200" height="675" style="width:100%;height:auto;" alt="imagen-recuadro" title="imagen-recuadro" /> src="https://ovaciones.blob.core.windows.net/images/2026/05/25/subastapropiedadeselmencho-b4cd4347.jpg" width="1200" height="675" style="width:100%;height:auto;" alt="imagen-recuadro" title="imagen-recuadro" /> Tapalpa Country Club.

El terreno tiene un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos.

¿Cuál es la fortuna del Mencho?

La DEA estimó en 2019 que la fortuna del Mencho, rondaba los mil millones de dólares. El cártel operaba en las 50 entidades de Estados Unidos y tenía presencia en más de 40 países.

Propiedades del Mencho

Además, también estaba vinculado con el lavado de activos, que iban desde empresas inmobiliarias, gasolineras, constructoras, restaurantes, casas de cambio, despachos fiscales y compañías agrícolas. Sin embargo, se sabe que también comercializaba con petróleo robado, que cruzaba la frontera y se comercializaba en EU.

Te esperamos en la #Subasta #INDEP a Sobre Cerrado el 28 de mayo en Av. Insurgentes Sur 1931, col. Guadalupe Inn, c. p. 01020, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.



Revisa la convocatoria, las bases de venta y el listado de bienes.https://t.co/ExSBFzA0PA pic.twitter.com/vpqL2TQ0SF — IndepOficialMex (@IndepOficialMex) May 15, 2026

También incursionaba en el fraude de tiempos compartidos en destinos turísticos, lo cual provocó pérdidas en cientos de millones de dólares. Sin embargo, dos de las ubicaciones visiblemente vinculadas con "El Mencho" son: