Encuentran cuerpo en terracería de Villa Albertina, Puebla

Esta mañana, trascendió el hallazgo del cuerpo de un hombre en un camino de terracería en el estado de Puebla. De acuerdo con algunos medios locales, el cadáver estaba maniatado y la zona ya está resguardada por los tres órdenes del gobierno.

Hasta el momento, se conocen pocos detalles, pero se sabe que elementos del Ejército Mexicano, Personal de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y SEMEFO aseguraron el área para realizar las investigaciones y diligencias necesarias.

La localización se realizó entre las calles de Esperanza y Suiza de la colonia Agrícola Villa Albertina. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso y hasta ahora no se han brindado mayores detalles de este nuevo hallazgo de cuerpo, que se suma a los 10 que se encontraron en Zacatecas.

El hombre tenía las manos amarradas y se especula podría haberse tratado de algún secuestro.



La localización se realizó entre las calles de Esperanza y Suiza de la colonia Agrícola Villa Albertina. Foto: Especial

¿Qué pasó con el cuerpo encontrado en Agrícola Villa Albertina?

Se desconoce tanto el nombre, como otros detalles sobre la persona sin vida que fue encontrada con visibles signos de violencia en dicha terracería. Hasta el cierre de esta nota, ya se habría realizado el levantamiento del cuerpo y la Fiscalía General del Estado de Puebla no se ha postulado al respecto.