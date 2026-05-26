Él es Isaí "N", sobrino de "El Chapo" Guzmán que fue capturado en Sonora

La captura de Isaí "N", sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán, volvió a colocar bajo los reflectores a la estructura familiar vinculada históricamente al Cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención del presunto operador criminal en el municipio de Nogales, Sonora.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron a Isaí "N" dentro de un domicilio ubicado en la colonia Casa Blanca. Sobre él pesaba una orden de aprehensión con fines de extradición por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud.

Las autoridades mexicanas lo identifican como un operador logístico encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica, actividades que presuntamente realizaba para una organización criminal ligada al narcotráfico.

Isaí "N", originario de Sinaloa y de entre 42 y 43 años de edad, es sobrino de Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcotraficantes más conocidos en la historia reciente de México. Además, es hermano de Enoc Martínez Zepeda, detenido en julio de 2005 en territorio sinaloense.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales.



En... pic.twitter.com/HjW5gZCPM0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2026

Implicaciones legales y cooperación internacional

No es la primera vez que su nombre aparece en expedientes federales. En junio de 2008 ya había sido capturado en Culiacán, específicamente en la avenida de las Torres, luego de ser identificado como integrante del Cártel de Sinaloa.

Tras aquella detención fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada. Sin embargo, tiempo después recuperó su libertad en circunstancias que hasta ahora no han sido aclaradas públicamente.

Ahora, Isaí "N" será presentado ante un juez de control en México mientras autoridades estadounidenses preparan el proceso para solicitar formalmente su extradición.

El caso podría convertirse en otro episodio relevante dentro de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, especialmente por el tráfico de drogas sintéticas, un mercado criminal que en los últimos años se ha convertido en prioridad para ambos gobiernos.

La captura también representa un nuevo golpe simbólico contra las redes familiares y operativas relacionadas con el legado criminal de "El Chapo", cuya estructura continúa bajo vigilancia permanente por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses.