¿Quién ganó el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para ir al Mundial? Te dejamos la lista completa

¡Ya hay ganadoras!

En la conferencia de prensa matutina, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a cargo de Rommel Pacheco, dio a conocer los nombres de las ganadoras de boletos para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante una actividad en la conferencia presidencial.

Para el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fueron anunciadas como ganadoras Brianna Ameli Medina Cortés y Yolett Cervantes Cuaquehua, quienes obtuvieron los pases correspondientes a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, para asistir al arranque del torneo.

Karla Itzel Peña Vilchis y Daira Yaretzi Díaz García obtuvieron boletos para partidos en Monterrey y Guadalajara, luego de una donación de la Secretaría de Turismo federal. Ambas resultaron seleccionadas dentro de la dinámica de dominadas organizada para acercar a la afición mexicana a la justa mundialista.

Durante la presentación de las ganadoras, Pacheco explicó que la convocatoria se desarrolló en parques, escuelas secundarias y planteles de bachillerato de todo el país. “Fueron más de mil videos en la final”, señaló.

El titular de la Conade indicó que la evaluación consideró dos criterios: la cantidad y calidad de las dominadas con el balón y el mensaje en el que las participantes explicaron por qué deseaban formar parte de la experiencia mundialista.

Según explicó, el objetivo fue impulsar la participación de niñas y jóvenes a través del deporte como parte del legado social vinculado al Mundial 2026.

Las cuatro ganadoras asistirán a los encuentros en representación de sus comunidades tras una convocatoria nacional que buscó promover la práctica deportiva entre mujeres y acercarlas a uno de los eventos más importantes del futbol internacional.

¿Quiénes son las ganadoras y de dónde son?

Los boletos que se entregaron fueron para partidos en Monterrey, Guadalajara y CDMX por lo que quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Ganadoras boletos para juego en Monterrey y Guadalajara

Karla Itzel Peña Vilchis - Guadalajara

- Daira Yaretzi Díaz García - Monterrey

Cabe destacar que estos boletos fueron donados por la Secretaría de Turismo, uno correspondiente a cada ciudad.

Ganadora Boleto en CDMX

Brianna Ameli Medina Cortés - CDMX

El boleto para asistir al partido inaugural que se jugará en Ciudad de México correspondía a la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, quien decidió donarlo a la causa.

Ganadora Boleto inaugural en CdMx

Yolett Cervantes Cuaquehua - Veracruz

Este boleto es el que correspondía a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para su asistencia al partido inaugural en la Ciudad de México.