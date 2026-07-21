¿Quiénes son los argentinos de la riña en Reforma 222? Esto se sabe

La final del Mundial 2026 de España vs Argentina movió todo tipo de pasiones. Sin embargo, desafortunadamente hubo algunas riñas entre aficionados argentinos contra españoles y en el caso de la CDMX, contra mexicanos que celebraron el gol de Ferrán Torres.

Uno de los epicentros de la furia argentina tras quedar segundo lugar en la Copa del Mundo 2026, fue un restaurante alojado en el centro comercial de Reforma 222, cuando 3 argentinos agredieron a mexicanos por festejar el gol de España.

De acuerdo con diferentes videos que comenzaron a circular en redes sociales, fueron 3 los aficionados que comenzaron las agresiones. Uno de ellos fue un joven que vestía una playera de la albiceleste con el número 10, quien se encontraba al interior de un restaurante, de donde lo sacaron.

Riña en restaurante por Final España vs Argentina

El joven intercambió insultos con personas que celebraron el gol de España y luego le gritaban en respuesta a sus insultos. De acuerdo con testimonios, todo esto ocurrió a raíz de la transmisión del partido de la Final entre Argentina y España.

Algunas versiones destacan que se trataba de 2 mujeres y un hombre, quienes veían el partido final de la Copa del Mundo. Sin embargo, cuando se conoció el fatídico resultado del partido para Argentina, el joven fue blanco de burlas cuando España levantó el trofeo.

Una de sus acompañantes, una mujer que vestía short y botas, que también portaba la playera de visitante de la selección argentina, le gritó a muchos mexicanos "¡Bola de lamehuevos!", mientras la sacaban junto con el joven y otra mujer del restaurante Chili's de Reforma 222.

¿Eran argentinos?

Desafortunadamente, el asunto no terminó ahí, pues a la salida de la plaza, comenzaron los golpes. Algunos provocadores lo persiguieron, pero el aficionado argentino fue más rápido y no pudieron alcanzarlo. En cuanto a una de las mujeres que lo acompañaba, fue agredida y tirada al piso.

Cuando se levantó, la mujer regresó los golpes y correteó a un hombre de sudadera roja, quien le jaló el cabello. La otra señora que iba con ellos dos trató de mediar la situación desde el principio, pero no tuvo éxito.

No hubo detenciones, ni se conoce la identidad de los 3 aficionados de Argentina, pero en uno de los nuevos videos que circulan en redes sociales, se puede ver que la mujer que vestía short negro, se quedó parada frente al centro comercial a responderle a quien le gritaba insultos "¡Yo soy mexicana, güey!"